Markthalle rückt in den Fokus

1 von 1 Foto: Brameshuber 1 von 1

Ein Carillon für Elmshorn: Die Initiative Elmshorn möchte dieses ganz besondere Glockenspiel an einem ganz besonderen Gebäude in der Innenstadt realisieren, der Markthalle auf dem Buttermarkt. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude rückt beim Stadtumbau West mehr und mehr in den Fokus. Es wird den neu gestalteten Platz dominieren, besitzt ein hohes Potenzial, um die Attraktivität des Areals zu verbessern. Doch wie soll die künftige Nutzung des Gebäudes aussehen? Welche Investitionen sind nötig. Mit diesen Fragen wird sich jetzt die Politik befassen. „Wir müssen uns genau anschauen, was dieses Gebäude kann und was wir wollen“, betont Silke Faber, Leiterin des Amts für Stadtentwicklung. „Die Einzigartigkeit des Gebäudes soll erhalten werden.“

Die Markthalle als neues pulsierendes Herz der neuen Mitte: Laut Faber besteht Konsens darüber, dass die Markthalle mit den Verkaufständen im Erdgeschoss des Gebäudes auch in Zukunft erhalten bleiben soll.

Alles andere steht zur Disposition. Denn von dem knapp 1700 Quadratmeter großen städtischen Gebäude sind mit den Marktständen und den Toiletten nur gut 300 Quadratmeter öffentlich zugänglich. Das erste Obergeschoss ist unter anderem an die Theatergruppe „Speeldeel“ vermietet. Das zweite Obergeschoss dient als Lager für das Industriemuseum und der Spitzboden wird zurzeit gar nicht genutzt. „Ziel der Stadt ist es, die Markthalle hochwertig zu erhalten, auch im historischen Blick“, betont Faber. Der Stadt würden dabei auch die Fachleute der Denkmalschutzbehörde zur Seite stehen. Mit Hilfe einer Untersuchung möchte die Stadt Elmshorn klären, was baulich an dem Gebäude gemacht werden kann – und vor allem, was es kostet.

Aber auch kurzfristig muss die Stadt Geld in die Hand nehmen. Es gibt Handlungsbedarf. Laut Faber ist die Markthalle sanierungsbedürftig und erfüllt nicht mehr die Anforderungen des Brandschutzes. „Instandsetzungsarbeiten sind nötig, unter anderem am Dach“, sagt Faber.

Mit dem Thema Markthalle und Freiraumplanung für den Bereich Buttermarkt und den Hafen wird sich am Donnerstag, 19. Januar, der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt befassen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Weißen Haus an der Schulstraße.

von Christian Brameshuber

erstellt am 17.Jan.2017 | 16:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen