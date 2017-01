vergrößern 1 von 2 Foto: Lottmann (2) 1 von 2

Sollte man es nicht mal gutsein lassen? Das hat mit uns doch gar nichts zu tun. Stimmen wie diese hört man manchmal, wenn es im Fernsehen, in der Schule oder bei Veranstaltungen um den Holocaust geht. Verständlich, dass viele Menschen darüber nicht gerne reden. Aber sollte der Mord an rund sechs Millionen Menschen vergessen werden? Vor allem in der heutigen Zeit, in der wieder Flüchtlingsheime brennen?

„Gegen das Vergessen – Mut und Menschlichkeit“ heißt die Veranstaltung der Elmshorner Schulen, mit der alljährlich an die nationalsozialistische Gewalt und Verfolgung erinnert wird. Über hundert Schüler von der Bismarckschule, der Leibniz-Privatschule, der Elsa-Brändström-Schule (EBS), der Erich Kästner Gemeinschaftsschule, der Boje-C.-Steffen Gemeinschaftsschule, der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule und der Freien Waldorfschule stehen auf der Bühne des Saalbaus, machen Musik und spielen Szenen.

„Was mich besonders begeistert hat, ist der politische Beitrag, den die Schüler geleistet haben“, sagt die Musikerin Anna Haentjens, die die Schüler künstlerisch beraten hat. Besonders deutlich wird diese Stoßrichtung bei einem Beitrag der Anne-Frank-Gemeinschaftsschule. Darin vergleichen die Schüler Helfer im Dritten Reich, die Juden Unterschlupf gewährt hatten, mit den Helfern heute, die Flüchtlinge unterstützen. „Im Gegensatz zu damals kann man sein Leben einfach weiterleben. Man investiert Geld und Zeit, aber man riskiert nicht sein Leben“, ziehen die Schüler als Fazit. Auch Bürgermeister Volker Hatje, der bei der Vormittagsveranstaltung für Schüler die Dankesrede hält, hat nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart im Blick: „Für Werte einzustehen ist damals wie heute eine wichtige Tat.“

Nachdenklich machte auch Lehrerin Julianna Heller, die mit der EBS-Band Stomp auftritt. „Wir spielen dieses Lied für meinen Großvater Julius Bulczak, der 1943 ins KZ Stutthof verschleppt wurde.“ Er konnte während eines Todesmarsches fliehen. Auch das zweite Lied widmet die Band einem Familienangehörigen von Heller. „Mein Vater, Helmut Kuhn, ist 1944 als Achtjähriger auf der Flucht verloren gegangen. “

von Daniela Lottmann

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr

