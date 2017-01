Nur der äußere Schein zählt : Ladeneinrichtungen in ganz Deutschland kommen aus Elmshorn

1 von 1 Foto: Roolfs 1 von 1

Elmshorn | Erstmal geht es darum, den Kunden in den eigenen Laden zu bekommen. Dann gilt: „Je länger der Kunde in meinem Laden ist, desto weniger Zeit verbringt er bei der Konkurrenz“, erklärt Tom Albers das Prinzip. Albers sorgt von Elmshorn aus dafür, dass potenzielle Käufer möglichst lange durch Läden schlendern: Er ist Geschäftsführer bei Kunze Ladenbau. Dort werden Ladeneinrichtungen entworfen und gebaut.

Vom Hochbau über die Fassadengestaltung bis zur Inneneinrichtung inklusive Materialien für Tische oder Kleiderständer und Lichtakzente plant das Elmshorner Unternehmen komplette Ladengeschäfte und baut sie. Unter anderen wurden die Elmshorner Bekleidungsgeschäfte Ramelow und Trendbox hier designt.

„Sehr genau zuhören, sehr genau hinterfragen“, das sind für Albers wichtige Schritte im Umgang mit seinen Kunden. Das sind Inhaber von Einzelgeschäften oder kleinen Ketten mit bis zu 20 Läden. „Sehr, sehr individuell“ geht es da zu, erklärt Albers: „Wir bauen jeden einzelnen Laden nach den jeweiligen Bedürfnissen“.

Als Branche ist der Textilhandel die Domäne von Kunze. Aber was sich über Jahrzehnte als sichere Bank darstellte, schwächelt seit einigen Jahren: Die Verkaufsflächen schrumpfen branchenweit. Die Elmshorner reagieren mit zwei Maßnahmen. Zum einen nehmen sie andere Geschäftszweige ins Visier, etwa den Schuhhandel. Zum anderen werden sie bei der Fachmesse Euroshop im März ein System präsentieren, wie Einzelhändler ihr Geschäft mit einfachen Mitteln häufiger verändern können, um ihre Kunden immer wieder neu anzulocken. „Visual Merchandising“ lautet der Fachbegriff dafür.

„Die Präsentation ist sehr der Mode unterworfen“, sagt Tom Albers. Gerade im Textilbereich gilt eine muffige, altmodische Ladeneinrichtung als schädlich für den Umsatz. Vier-Arm-Ständer, einst Standard zur Präsentation von Kleidung, sind heute völlig out. Die Ware liegt statt dessen auf Tischen – Standard sind drei Ebenen in der Höhe – oder hängt an Barrenständern. Als aktuelles Material gilt dunkler Stahl, verarbeitet zu grazilen Rohren. Bei hölzernen Oberflächen haben lebendige Maserungen wie zum Beispiel Eiche mit Ästen die homogene Anmutung von Ahorn abgelöst.

Dazu kommt eine gezielte Beleuchtung. Im Showroom der Kunze-Zentrale ist ein weiteres Gimmick installiert: Tritt ein Kunde ans Regal, ertönt aus unsichtbaren Lautsprechern Vogelgezwitscher, ausgelöst per Bewegungsmelder. Außerdem gehört viel Schein zum Geschäft: Backsteine und andere Oberflächen werden oft nur als Folie aufgeklebt; mittlerweile in ziemlich „echter“ Optik.

Angefangen haben die Kunzes als Tischler 1920 in Heide. 1979 zog der Betrieb nach Rellingen um und konzentrierte sich auf Laden- und Innenausbau. 1987 wurde in Elmshorn eine neue Fertigungsstätte gebaut, 1990 folgten Verwaltung und Zentrale in die Krückaustadt.

Tom Albers arbeitet seit einem Jahr bei Kunze, er ist der erste externe Geschäftsführer im Familienbetrieb. Sein Vorgänger Günther Kunze hat das Unternehmen 40 Jahre lang geprägt, gemeinsam mit seiner Frau Ellen sitzt er ebenfalls in der Unternehmensleitung. Zwei weitere Familienmitglieder, Dirk und Stefan Kunze, arbeiten als Architekten im Unternehmen und zeichnen für den kreativen Teil verantwortlich. Insgesamt beschäftigt die Firma 60 Mitarbeiter, die bundesweit Läden entwerfen und einrichten.

„Wir leben davon, dass wir flexibel und schnell sind“, sagt Tom Albers. Dabei hilft die eigene Werkstatt gleich nebenan. Albers zweites wichtiges Argument für seine Kunden: Bei Kunze gibt es alles aus einer Hand. „Es ist das Gesamtpaket“, das die Kunden überzeuge. Dazu gehört im Textilhandel zum Beispiel auch eine Analyse, wie die vorhandenen Flächen am effektivsten genutzt werden können, damit Umsatzbringer genug Platz bekommen und diese wirtschaftlichen Aspekte mit der Gestaltung in Einklang kommen.

Für sich selbst macht Kunze kaum Werbung. Der Ruf der Elmshorner verbreitet sich von Mund zu Mund. Und dann gilt für Tom Albers die Regel: „Die Beratung entscheidet: Kriegen wir den Auftrag oder nicht?“

von Jann Roolfs

erstellt am 30.Jan.2017 | 10:00 Uhr

