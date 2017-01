Baustellenärger : Kritik am Horster Breitbandausbau

1 von 1 Foto: EN 1 von 1

Horst | Harald Meyer ist sauer. Er fürchtet, dass ihm der Breitbandausbau in Horst teuer zu stehen kommen könnte, weil „seine“ Straße während der Kabelverlegung arg in Mitleidenschaft gezogen worden sei. Auch Meyers Nachbar Jürgen Klause ist unzufrieden, weil das neue und vor allem schnellere Internet aus seiner Sicht gar nicht schneller ist als das alte - dafür aber deutlich teurer.

Seit Wochen und Monaten schon werden in Horst Straßen und Wege aufgerissen, damit die neuen Glasfaserkabel verlegt werden können. Sehr zum Leidwesen von Meyer, der in der Körnerstwiete wohnt. „Unser Haus wurde 1960 gebaut, und 2009 haben wir eine neue Straße bekommen“, erzählt er. Die sei „sehr ordentlich gemacht worden“ - inklusive unterirdischem Vlies, das die Rohre vor dem modrigen Boden schützen soll. Doch nun sei die Straße „massiv aufgeschnitten worden“, und durch die „Rüttelaktionen“ könne das Vlies reißen. Meyer fürchtet, dass das Auswirkungen auf die Gewährleistungspflicht hat. Soll heißen: Bei späteren Schäden sei fraglich, ob die einstige Baufirma noch in Haftung genommen werden kann.

„Am Ende müssen wir Anwohner dann mögliche Sanierungskosten selbst tragen “, sagt Marion Meyer, die sich genau wie ihr Mann über die Ausführung der Kabel-Arbeiten wundert. „Ein paar richtig schöne Löcher in der Straße“ seien die Folge gewesen. An einigen Stellen ist bis heute keine neue Teerschicht aufgebracht worden, und Steine wurden nicht wieder eingesetzt. „Dabei hätte man die Straße vor unserem Haus gar nicht aufreißen müssen“, ist Harald Meyer überzeugt. Zwischen Straße und Grundstücken gebe es einen Sandstreifen, der für die Rohre genug Platz geboten hätte. „Doch die Verantwortlichen hatten wohl Angst, unsere Hecken zu beschädigen.“

„Es hat sicherlich Beeinträchtigungen während der Bauphase gegeben“, gibt der Leitende Verwaltungsbeamte Michael Lantau zu. Der Amtschef wechselte im Juli 2015 aus Hörnerkirchen nach Horst. Damals waren dort neben den Stadtwerken aus Neumünster auch noch die Stadtwerke Barmstedt in Sachen Glasfaser-Netzausbau aktiv. Da auch die Telekom in Horst vertreten ist, waren zeitweise drei Anbieter parallel am Werk. „Jeder hat seine eigenen Kabel verlegt“, fasst Lantau die Situation zusammen. Irgendwann habe dann Barmstedt erklärt, dass man kein Interesse an weiteren Erschließungsmaßnahmen in Horst habe.

Fakt ist: Über Wochen hinweg gab es in Horst eine Vielzahl an Baustellen. Und fast schien es, als würde sich jeden Tag eine neue auftun. „Allein die Stadtwerke Neumünster hatten hier drei ausführende Firmen beschäftigt“, weiß Lantau. Bei der Frage, wer wo seine Kabel verlegen dürfe, hätte die Gemeinde kein Mitspracherecht, betont Bürgermeister Ernst-Wilhelm Mohrdiek. Die Baustellen müssten nur ordnungsgemäß hinterlassen werden.

Da sich die beteiligten Firmen die sprichwörtliche Klinke in die Hand gaben, ist es theoretisch also möglich, dass in einigen Straßenzügen drei Kabel von ebenso vielen unterschiedlichen Anbietern im Boden liegen. „Natürlich werden die Baustellen abgenommen“, betont Bürgermeister Mohrdiek. Wobei es nicht einfach sei, den Überblick zu behalten. Täglich würden „neue Aufgrabungsmitteilungen und Abnahmeprotokolle eintreffen“. Wobei Mohrdiek Nachbesserungen verspricht, wo sie notwendig seien.

Viele Haushalte wurden inzwischen an das neue Netz angeschlossen. Einige Bürger werden von den Stadtwerken Barmstedt versorgt, andere über deren Kollegen aus Neumünster. Welcher Anbieter wo aktiv war, verrät die Farbgebung. Während die Stadtwerke Neumünster mit lila Rohren arbeiten, verlegte Barmstedt grüne Kabel in die Erde. Auch Familie Meyer haben einen Vertrag mit den Stadtwerken Neumünster abgeschlossen. Die Qualität der Leitung sei gut, versichern sie. Anders sieht es Nachbar Jürgen Klause. Der hat seinen neuen Vertrag aufgrund einer „nahezu unerträglichen WLAN-Leistung“ bereits wieder gekündigt.

von Carsten Wittmaack

erstellt am 20.Jan.2017

