Knöllchen: Stadt kassiert 260 000 Euro

Sie werden beschimpft, beleidigt und bedrängt: Die vier Mitarbeiter der Stadt Elmshorn, die Knöllchen an Falschparker verteilen, mussten auch 2016 viel einstecken. „Seit zwei Jahren zeigen wir alle Vorfälle konsequent an“, sagt Martina Sözen, Amtsleiterin im Elmshorner Rathaus. „Der Umgangston hat sich geändert. Die Leute reagieren aggressiver.“

Im vergangenen Jahr hat die Stadt 260 000 Euro durch Verwarn- und Bußgelder eingenommen – 10 000 Euro weniger als im Jahr 2015. Im Jahr 2014 lagen die Einnahmen für die Stadt noch bei 290 000 Euro.

Im vergangenen Jahr hat die Stadt Elmshorn laut Sözen 19 000 Verwarngelder und 1800 Bußgeldbescheide verhängt. 2015 waren es noch 20 850 Verwarngelder und 2000 Bußgeldbescheide. Weniger Knöllchen, weniger Einnahmen gleich mehr Disziplin der Autofahrer? Dieser Rechnung würde Sözen nicht unbedingt zustimmen. „Der Rückgang ist auch damit zu erklären, dass wir im vergangenen Jahr weniger kontrolliert haben, weil eine Stelle längerfristig nicht besetzt war“, sagt Sözen. Die inzwischen wieder vier in Teilzeit beschäftigten Mitarbeiter sind in zwei Schichten täglich von montags bis sonnabends im Einsatz. Das Ordnungsamt überwacht den ruhenden Verkehr in der City, die Polizei in den Außenbereichen. Die Zahlungsmoral von einigen ertappten Falschparkern bleibt fragwürdig. Laut Sözen musste die Stadt 2016 in 166 Fällen – 2015 sogar in 200 Fällen – Erzwingungshaft androhen, weil Bußgeldbescheide einfach ignoriert wurden. Selbst wenn die Falschparker den Weg ins Gefängnis wählen, verfällt das Bußgeld nicht. „Die meisten zahlen vor dem Gang in den Knast“, sagt Sözen.

Abzocke: Diesem Vorwurf sehen sich immer wieder alle Kommunen ausgesetzt, die in Eigenregie Knöllchen verteilen. „Wir machen keine Jagd auf Falschparker“, betont Sözen. Und in der Stadtkasse verbleibt nur ein Teil der Einnahmen. Für die Mitarbeiter im Innen- und Außendienst und den bürokratischen Aufwand fielen 2015 mehr als 140 000 Euro an.

von Christian Brameshuber

erstellt am 13.Jan.2017 | 14:51 Uhr

