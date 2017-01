Kein Interesse an der Altenpflege?

vergrößern 1 von 2 Foto: Symbolbild: dpa 1 von 2

Immer mehr Menschen werden immer älter – dass der demographische Wandel kommt, ist seit Jahrzehnten bekannt. Umso wichtiger ist das Thema Altenpflege – und umso problematischer, dass im Kreis Pinneberg Pflegeheime schließen und es an Pflegekräften mangelt.

Der Elmshorner Seniorenrat möchte auf dieses Problem hinweisen und Lösungsmöglichkeiten diskutieren. Bei der Planung eines Pflegetags, der am 6. März stattfinden soll, musste der Vorsitzende Günter Allertseder jedoch feststellen, dass offenbar kaum Interesse an dem Thema besteht. Für eine Messe, auf der sich alle rund 15 Elmshorner Altenpflege-Einrichtungen vorstellen sollten, haben bislang nur zwei Pflegeheime und ein ambulanter Pflegedienst zugesagt. Außerdem sind der Pflegestützpunkt des Kreises und das Flora Gesundheitszentrum dabei. Von den Vorsitzenden der vier politischen Fraktionen, die sich an einer Podiumsdiskussion hätten beteiligen können, hat sich seit November kein einziger bei Allertseder zurückgemeldet.

„So hat das keinen Sinn“, sagt Allertseder. Er hofft noch auf Rückmeldungen, andernfalls müsse die Veranstaltung ausfallen. „Das ist aus der Sicht des Seniorenrats ein echtes Problem“, erklärt der Vorsitzende. „Offensichtlich versteckt man sich und möchte nicht über dieses Problem sprechen.“ Ein ambulanter Pflegedienst habe abgesagt, weil man aufgrund von Personalmangel keine neuen Kunden aufnehmen könne. Allertseder: „Das allein ist schon ein Grund, aufzuschreien.“

Zusammen mit seinem Pressesprecher Klaus Lindemann stellt sich Allertseder die Frage, wie es mit der Altenpflege im Kreis zukünftig weitergehen soll. Die Politik interessiere sich scheinbar nicht für das Thema, dabei sei es höchste Zeit, die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung für Altenpfleger zu verbessern. Bei einem Landtagbesuch hätten die Fraktionen auf den Kreis verwiesen. Und der Kreis protestiere zwar lautstark gegen die Schließung des Seniorenheims in Kummerfeld, handele aber nicht. Allertseder: „Wenn demnächst auch noch das Haus Elbmarsch dicht macht, wird es zu einem echten Problem werden, ein Heim im Kreis zu finden. Müssen wir dann alle auswandern?“

Wer sich noch am Pflegetag beteiligen möchte, kann sich beim Seniorenrat unter der Nummer (0 41 21)23 12 77 oder direkt bei Günter Allertseder unter (0 41 21) 43 84 46 melden.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 24.Jan.2017 | 16:49 Uhr