Angst um Sicherheit : Immer mehr Bürger wollen einen Waffenschein

Elmshorn | Die Kreisverwaltung in Elmshorn hat 2016 eine massiv angestiegene Zahl von Anträgen für den kleinen Waffenschein registriert. Waren es 2015 noch 123 Anträge, kletterte die Zahl 2016 auf 777. In den Jahren zuvor waren es noch jeweils 50. Das teilte Verwaltungssprecher Oliver Carstens auf Anfrage mit.

Die Entwicklung hatte sich bereits im vergangenen Januar angedeutet. Allein während der ersten drei Wochen des Jahres hatten Bürger 155 Anträge gestellt – deutlich mehr als im gesamten Jahr 2015. Unmittelbar nach den Übergriffen auf Frauen während der damaligen Silvesternacht in Köln und Hamburg rüsteten die Bürger auf. Sie beantragten massenhaft den kleinen Waffenschein, der für Schreckschuss-, Gas- und Signalpistolen benötigt wird. Auch Pfefferspray wurde zum Verkaufsschlager. „Früher habe ich vielleicht 20 Dosen im Monat verkauft. Kürzlich gingen 60 Stück innerhalb von zwei Tagen weg. In ganz Deutschland ist alles ausverkauft“, hatte der Elmshorner Stadtschuhmacher Maik Oltmann im vergangenen Januar gesagt.

In Schleswig-Holstein stieg die Zahl der Anträge von 811 auf 5840. Etwa 16.000 dieser Dokumente sind derzeit im Umlauf. Polizeigewerkschaft und Politiker fordern deswegen nun strengere Regeln.

Einen kleinen Waffenschein benötigt, wer Schreckschuss-, Gas- und Signalwaffen mit dem PTB-Kennzeichen außerhalb von Haus und Grund bei sich tragen will. Er ist einfach zu bekommen und unbegrenzt gültig. Das Klientel der Interessenten ist gemischt: Junge Erwachsene und Senioren, Männer und Frauen.

Die Motive der Antragsteller lassen sich nur erahnen. „Der genaue Grund für die Beantragung wird nicht dokumentiert“, sagte Oliver Carstens, Sprecher der Kreisverwaltung. Es gibt jedoch Indizien: Nach den Übergriffen in Köln und Hamburg während der Silvesternacht 2015/2016 schossen die Zahlen in die Höhe. Auch nach dem Terroranschlag in Berlin Mitte Dezember war nach Angaben von Carstens ein deutlicher Anstieg zu beobachten. Nachdem die Antragszahlen im Frühjahr explodiert waren, pendelten sie sich im Jahresverlauf auf etwa 25 pro Monat ein. Im Herbst gingen sie wieder nach oben: auf 50 im November und 100 im Dezember.

Maik Oltmann, der im Elmshorner Einkaufszentrum CCH als Stadtschuhmacher ein Geschäft führt, verkauft auch Pfefferspray und Softairwaffen für den Freizeitgebrauch. Er hatte bereits im vergangenen Januar das Gefühl, die Menschen fühlten sich im Stich gelassen. „Die Leute haben Angst. Sie haben das Gefühl, der Staat tut nichts für ihre Sicherheit“, sagte er damals.

Die Sicherheit, welche Schreckschusswaffen ihren Besitzern vorgaukeln, kann tödlich sein. Thorsten Jäger von der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sagte dem Flensburger Tageblatt: „Da glauben Menschen, sie könnten sich schützen. Dass sie sich in Gefahr begeben, verkennen sie.“ Kriminelle können sich von einer Schreckschusswaffe, die sie nicht als solche erkennen, provoziert fühlen und mit scharfen Waffen feuern. Gleiches gilt für Polizeibeamte, die sich in einer Notwehrsituation wähnen und schießen, wenn jemand eine Gaspistole zieht. Die GdP fordert strengere Regeln für die Ausgabe des kleinen Waffenscheins. Auch eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz sei hilfreich.

Inzwischen reagieren auch Landespolitiker. Wer eine Reizgas- oder Schreckschusspistole in der Öffentlichkeit mit sich führen will, „soll persönlich bei der Waffenbehörde vorstellig werden“, sagte der Innenexperte Burkhard Peters (Grüne). Er will, dass Antragsteller „die Erforderlichkeit für ihren Fall belegen und den sicheren Handhabungsnachweis führen“. Die CDU-Innenpolitikerin Petra Nicolaisen sieht das Problem woanders. Grund für die stark gestiegene Nachfrage sei schwindendes Vertrauen in das Gewaltmonopol des Staates. Dies könne nur mit einer gut ausgestatteten und flächendeckend präsenten Polizei gewährleistet werden.

03.Jan.2017