Thomaskirche : Im März wird schon eingezogen

Elmshorn | Diese Baustelle ist für den Elmshorner Architekten Karsten Thee ein echtes Heimspiel. Sein Vater war in den 1960er Jahren für den Bau der Thomaskirche verantwortlich. Die Erweiterung des Gemeindezentrums an der Breslauer Straße hat er 1982 dann schon selbst übernommen. Er ist Mitglied der Emmausgemeinde und sitzt dort im Bauausschuss – und natürlich hat Thee jetzt den An- und Umbau des neuen Pastorats auf den Weg gebracht. Gestern Morgen wurde Richtfest gefeiert. „Im März sind wir fertig“, sagte Thee. Ende des Monats kommen die Fenster.

Aus der ehemaligen Garage des Pastors wird ein 52 Quadratmeter großer Bürotrakt, der über ein kleines Besprechungszimmer und ein behindertengerechtes WC verfügt. Barrierefreiheit war den Bauherren wichtig. 150.000 Euro werden investiert. Den Löwenanteil stemmt mit 100 000 Euro der Kirchengemeindeverband. Die Emmausgemeinde zahlt „nur“ 10.000 Euro. Denn auch der Kirchenkreis Rantzau–Münsterdorf beteiligt sich aus dem Strukturanpasungsfonds mit 40.000 Euro. Das neue „Garagen-Büro“ ist der Ersatzbau für das abgerissene Pastorat, das früher in der Fritz-Reuter-Straße angesiedelt war. Dort wird eine Kindertagesstätte gebaut.

Pastor Matthias Mannherz bedankte sich „bei allen, die geplant und mitentschieden haben“. Er sprach von einem wegweisenden Schritt für die Gemeinde. „Unser Ziel war es, dass das Büro von außen gut sichtbar und wahrnehmbar ist“, betonte Thee. Zu den zahlreichen Gästen beim Richtfest zählten gestern Morgen auch Propst Thomas Bergemann und sein Stellvertreter Thomas Becker. Sie lauschten dem Richtspruch von Thomas Mohr, der das Schnapsglas nicht auf den Boden warf, sondern auf dem Dach zerstörte. Anschließend gab es auch für die Besucher ein Schnäpschen. „Korn. Das hat Tradition“, sagte Thee, der mit Mannherz anstieß.

von Christian Brameshuber

erstellt am 20.Jan.2017 | 17:15 Uhr

