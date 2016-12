Am Heiligen Abend, 24. Dezember, findet in der Thomaskirche an der Breslauer Straße um 15 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt. Die Predigt hält Pastor Matthias Mannherz, Diakonin Köthe-Stender wird das Krippenspiel betreuen. Die nächsten Andachten sind um 17, 20 und 22.30 Uhr.

von Uta Robbe-Oberhössel

erstellt am 22.Dez.2016 | 14:34 Uhr

