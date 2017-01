Sammler, Landwirt und Kunstretter : Franz Breckwoldt: Sonderausstellung im Industriemuseum

1 von 1 Foto: Ernst-Gerhardt Scholz 1 von 1

Elmshorn | Sammler, Landwirt, Kunstretter – das Leben von Franz Breckwoldt (1904-1992) war ebenso ungewöhnlich wie prägend. Über die Grenzen Schleswig-Holsteins bekannt wurde der Seestermüher, weil in seiner Scheune etliche Bilder des Malers Emil Nolde das Dritte Reich und den Zweiten Weltkrieg überlebten. Aber vor allem war der engagierte Landwirt Breckwoldt ein leidenschaftlicher Sammler von landwirtschaftlichen Geräten und volkskundlichen Objekten aus den Jahren von 1850 bis zum Zweiten Weltkrieg. Als Breckwoldt 1964 seinen Hof in Seestermühe verkaufte, überließ er seine Sammlung mehreren Museen Norddeutschlands – unter anderem auch dem späteren Elmshorner Industriemuseum.

Als Museumsleiterin Bärbel Böhnke jetzt auf der Suche nach einer neuen Sonderausstellung war und nichts passendes fand, kam sie schnell auf die Idee, auf das eigene Depot zurückzugreifen. Die Gerätschaften aus der Sammlung von Franz Breckwoldt sind jetzt die ersten Stücke, die unter dem Titel „Aus der Sammlung geholt“ im zweiten Stock des Museums gezeigt werden. Böhnke hatte Breckwoldt noch persönlich kennengelernt, noch besser kannte ihn aber Rainer Adomat vom Kreisheimatverband Pinneberg. „Franz Breckwoldt war es wichtig, die traditionellen Handwerkstechniken auf dem norddeutschen Land für kommende Generationen zu bewahren“, sagt Adomat. In den 80er Jahren hätte Breckwoldt als Mitglied des Heimatvereins Tru und Fast regelmäßig im Foyer der Bismarckschule alte Techniken wie das Reepschlagen oder das Buttern vorgeführt. Die Dampflokomobile, die Breckwoldts Großvater im Jahr 1911 angeschafft hatte, um die Dreschmaschine anzutreiben, setzte Franz Breckwoldt noch nach dem Zweiten Weltkrieg in der Landwirtschaft ein – obwohl die Technik da schon lange überholt war. Die große Lokomobile steht heute im Museum in Schleswig, aber einen Film, den der frühere Schleswiger Museumsdirektor Arnold Lühning über ihre Benutzung gedreht hatte, wird in der Dauerausstellung des Industriemuseums gezeigt.

Zwei weitere Filme von Lühning, einen über die bäuerliche Tauherstelleung, das Reepschlagen, und einen über das Graben Kleien, das Reinigen der Entwässerungsgräben in der Marsch, werden in der Sonderausstellung gezeigt – mit den zugehörigen originalen Gerätschaften, versteht sich. In beiden Filmen spielt Franz Breckwoldt die Hauptrolle. „Das sind unglaublich akribische Filme, jeder Handgriff wird gezeigt“, sagt Bärbel Böhnke. „Wer sie gesehen hat, kann die Arbeit danach selber machen.“

Wer sich darauf einlässt, kann in der neuen Sonderausstellung anhand der Brockwoldtschen Gerätschaften und der dazugehörigen Erklärungen die alten Tätigkeiten des Butterns, Torfgewinnens, Graben Kleiens oder Reepschlagens wieder entdecken – und handelt damit mit Sicherheit ganz im Sinne von Franz Breckwoldt selbst. Eröffnet wird die Ausstellung übrigens am Sonntag, 22. Januar, nicht nur mit einem Vortrag von Bärbel Böhnke und Rainer Adomat. Es gibt außerdem Rosinenstuten, genauso wie früher im gastfreundlichen Haus Breckwoldt.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr im Industriemuseum an der Catharinenstraße 1, eröffnet. Am Sonntag, 29. Januar, gibt es von 15 bis 16 Uhr eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung. Am Donnerstag, 16. Februar, hält Rainer Adomat von 19 bis 21 Uhr den Vortrag: „ Franz Breckwoldt – Landwirt, Sammler, Kunstretter, Museumsförderer“. Eintritt gegen eine Spende.