Fakten: Situation in Elmshorn

> Der Königsteiner Schlüssel: Das Land Schleswig-Holstein nimmt 3,6 Prozent der Flüchtlinge auf, die nach Deutschland kommen. Davon kommen 11 Prozent in den Kreis Pinneberg und davon 16 Prozent nach Elmshorn.

>Die Entwicklung in Elmshorn: Bis 2013 war die Zahl der Flüchtlinge, die nach Elmshorn kam, relativ gering. 2011 waren es gerade einmal sieben, 2012 32 und 2013 56. 2014 kamen bereits 138 Flüchtlinge nach Elmshorn, das Rekordjahr war bislang aber 2015 – es kamen 545 Flüchtlinge. 2016 ist der Zustrom wieder abgeflaut – Elmshorn wurden nur 224 Menschen zugeteilt. Die Stadt rechnet für 2017 mit bis zu 100 Neuankömmlingen.

>Der Familiennachzug: Flüchtlinge, die ein Bleiberecht von mindestens drei Jahren bekommen, haben in der Regel das Recht, bestimmte Familienmitglieder aus ihrer Heimat nachzuholen. 2015 hat jeder neu angekommeneFlüchtling in Elmshorn statistisch gesehen 1,7 Familienmitglieder nachgeholt, 2016 waren es bereits 2,5 bis 3. Das liegt laut Moritz in erster Linie daran, dass größere Familien kommen.

>Die Gesamtzahl: Wieviele Flüchtlinge insgesamt in Elmshorn leben, ist schwer zu sagen, da die Menschen, nach der Anerkennung ihres Asylantrags umziehen können. Moritz schätzt die aktuelle Zahl auf rund 1500 Personen.

>Die Unterbringung: In Elmshorn sind 281 Wohnungen für Flüchtlinge angemietet. 762 Personen sind in diesen Wohnungen untergebracht. Einige Flüchtlinge haben selbst Wohnungen angemietet. „Allerdings verlassen nicht alle, die vom Jobcenter betreut werden, unsere Wohnungen“, sagt Moritz. Für Flüchtlinge sei es nicht einfach, Wohnungen zu finden.

>Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge: Weil es in Elmshorn viele entsprechende Einrichtungen gibt, leben hier 35 Prozent der minderjährigen Flüchtlinge im Kreis.

>Abschiebungen: Im Kreis sind 2016 20 Personen abgeschoben worden, hauptsächlich nach Matzedonien, Serbien und Albanien. Höher war die Zahl der freiwilligen Ausreisen von Flüchtlingen ohne Aufenthaltsgenehmigung. Das waren 2016 im Kreis 148 Personen, die in ihre Heimatländer – hauptsächlich auf dem Balkan – zurückgekehrt sind. Drei Personen sind nach Syrien zurückgekehrt.

von Knuth Penaranda

erstellt am 18.Jan.2017 | 12:19 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen