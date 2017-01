Klage aus der Türkei : Erdogan klagt Elmshorner zum zweiten Mal an

1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

Elmshorn | Nicht nur prominente Satiriker wie Jan Böhmermann müssen wegen Beleidigung des türkischen Staatspräsidenten vor Gericht. Auch der Elmshorner Ali Cebir wurde vom Elmshorner Amtsgericht zu einer Vernehmung Mitte Februar vorgeladen, weil er Erdogan auf Facebook unter anderem als „Esel“ und „Schizophrenen“ bezeichnet hat. Die Vorladung erfolgte auf Ersuchen der Türkei, weil Cebir „mehrfache Beleidigung des Staatspräsidenten“ vorgeworfen wird. Es ist die zweite Vernehmung innerhalb eines halben Jahres, zu der Cebir vorgeladen wurde. Im Sommer war ihm Propaganda für eine terroristische Organisation vorgeworfen worden.

Für Cebirs Anwalt Mahmut Erdem ist das ein Unding. Er wirft der deutschen Regierung Doppelzüngigkeit vor. Nach außen hin verurteile man die Inhaftierung von politischen Oppositionellen in der Türkei. Aber hintenrum befolge man türkische Rechtshilfeersuchen. Erdem: „Das hier sind keine rechtsstaatlichen Verfahren. Das hätte das Justizministerium zurückweisen müssen“, sagte der Anwalt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Auch Cebir ist irritiert: „Als ich den Brief vom Gericht bekommen habe, habe ich mich kurz gefragt, ob ich plötzlich wieder in der Türkei lebe.“

Cebir lebt seit 19 Jahren als anerkannter Flüchtling in Deutschland. Sein Vater soll als kurdischer Aktivist verschleppt und gefoltert worden sein. Auf Facebook verbreitet der 37-Jährige Informationen von türkischen Kontaktleuten über Festnahmen und andere Repressionen gegen Erdogan-Gegner. Dafür war Cebir im Sommer für eine Vernehmung vor Gericht zitiert worden.

Die aktuelle Vernehmung am Elmshorner Amtsgericht ist erst einmal ausgesetzt, aber die Sache für Cebir noch nicht ausgestanden. Sein Anwalt befürchtet vor allem Übergriffe von türkisch-nationalen Schlägertrupps.

Bereits das erste Schreiben vom Gericht im vergangenen Jahr sorgte für Irritationen.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 19.Jan.2017 | 16:46 Uhr