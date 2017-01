Elmshorner fahren künftig mit der KViP

1 von 1 Foto: Sprenger 1 von 1

Die Information findet sich etwas versteckt auf der Internetseite des Hamburger Verkehrsverbunds (HVV): „Der ÖPNV-Aufgabenträger Kreis Pinneberg beabsichtigt als zuständige Behörde (...) zum 10.12.2017 einen Dienstleistungsauftrag (...) mit einer Laufzeit bis zum Dezember 2027 an die KViP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH zu vergeben.“

Normalerweise müsste der Kreis den Elmshorner Busverkehr öffentlich und europaweit ausschreiben. Die politischen Fraktionen haben sich in Elmshorn aber einstimmig für eine Direktvergabe ausgesprochen. Die ist rechtmäßig, wenn der Auftraggeber an einem Unternehmen maßgeblich beteiligt ist – wie der Kreis an der KViP.

Bevor es an die Planungen und Absprachen gehen kann, müssen von KViP und Stadt zunächst eine dreimonatige Wartepause eingehalten werden, die Anfang März abläuft. Während dieser Frist besteht für private Unternehmen die Möglichkeit, sich ihrerseits auf den Elmshorner Busverkehr zu bewerben – vorausgesetzt, sie können die von Stadt und Kreis geforderten Leistungen ohne städtische Zuschüsse erbringen. Derzeit bezuschusst die Stadt den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) jährlich mit rund 800 000 Euro. Als besonders wahrscheinlich halten die Fachleute eine solche erfolgreiche Bewerbung allerdings nicht.

Sobald die dreimonatige Frist abgelaufen ist, wird die KViP mit der Ausarbeitung eines Angebots beginnen. Die Stadt verpflichtet die Kreisverkehrsgesellschaft dazu, das gleiche Angebot wie „die Linie“ bei dem selben städtischen Zuschuss vorzuhalten. Zusätzlich müssen sechs Punkte zur Attraktivitätssteigerung des Bus-Verkehrs einfließen, die die Fraktionen im Oktober beschlossen haben (wir berichteten). Dazu gehört unter anderem eine Vorverlegung des Betriebsbeginns und eine Verlängerung der Betriebszeiten bis Mitternacht.

Der Punktekatalog entspricht etwa den Forderungen einer Fahrgastinitiative, die sich im Frühjahr 2016 gebildet hatte. Eine ihrer Hauptforderungen, die Verdichtung des Fahrplanangebots in den Hauptverkehrszeiten auf den Linien 6501 und 6502, wurde noch nicht berücksichtigt. Dies ist eins der Themen, mit denen sich eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Politik, Fahrgastinitiative, Seniorenrat, ProBahn und Kinder- und Jugendbeirat ab Ende Januar befassen wird. Bis zum Sommer soll die Gruppe einen Lösungsvorschlag für die Politik erarbeiten, der dann mit der KViP verhandelt werden muss. „Möglicherweise geht es dann auch um die Frage, ob die Stadt bereit ist, mehr in den ÖPNV zu investieren“, erklärte Andreas Hahn (CDU), Vorsitzender des zuständigen Ausschusses für Stadtentwicklung.

Was die Finanzierung des Nahverkehrs betrifft, möchte die Stadt auch noch mit dem Kreis Gespräche führen, wie Hahn sagte. „Der Kreis übernimmt für alle Städte im Kreis die Kosten für den ÖPNV, nur für Elmshorn nicht. Würde der Kreis auch die Kosten in Elmshorn übernehmen, würde das unseren Haushalt deutlich entlasten. Andererseits hätten wir dann kaum noch Einfluss.“ So oder so – die Entscheidung über die Vergabe des Busverkehrs soll laut Wirtschaftsförderer Thomas Becken spätestens bis zum 30. September fallen.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 14.Jan.2017 | 16:00 Uhr

