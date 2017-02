Elmshorn liegt auf Platz 82

Mobilfunkmasten, Handys, Fernsehen, Babyfones, Wlan-Netze: Es strahlt – ständig und überall, vor allem in den Städten. Sehen kann man diesen Elektrosmog nicht, aber messen: Das hat Professor Matthias Hampe von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel getan – auch in Elmshorn. Im November 2016 war er mit seinem Messwagen in der Stadt unterwegs, hat Straße um Straße erfasst. „Wir haben die Feldstärken für den Hochfrequenzbereich gemessen“, sagt Hampe.

Besorgniserregend sind die Elmshorner Ergebnisse auf den ersten Blick nicht. Zwischen gering – blau – und hoch – rot – sind auf der von Hampe und seinen zehn Studenten angefertigten Feldkarte für die Krückaustadt vor allem viele Grün-, einige Gelbtöne und ganz wenig Orange zu sehen. Einen knallroten Punkt gibt es in der Krückaustadt nicht. Die höchste Strahlung wurde in Elmshorn auf der Landesstraße 75 in Höhe der Einmündung Norderstraße gemessen.

„In der Nähe von roten Flächen befindet sich fast immer ein Mobilfunkmast“, betont Hampe. Grenzwerte seien in Elmshorn nicht überschritten worden. Auch nicht in den anderen deutschen Städten, die der Professor mit seinem Team erfasst hat. Eine flächendeckende Untersuchung von Städten ist neu. Bisher wurden die Strahlenwerte nur punktuell von der Bundesnetzagentur erfasst – auch in Elmshorn.

Hampe betont, dass das Ergebnis für Elmshorn und alle anderen untersuchten Städte nur eine Momentaufnahme darstelle, allerdings eine sehr genaue. Wiederholte Messungen deuteten darauf hin, dass es sich um relativ konstante Werte handele.

Im bundesweiten Städte-Ranking – mittlerer Wert der gemessenen Feldstärke – liegt Elmshorn auf Platz 82 von 204. „Die mittleren Feldstärken steigen unserer Beobachtung nach, wenn mehr Menschen auf engem Raum leben – daher sind im Ranking auch eher Städte mit hoher Bevölkerungsdichte auf den vorderen Plätzen“, sagt Hampe. Düsseldorf, München, Frankfurt, Hamburg und Mannheim liegen auf den ersten Plätzen.

Bedroht der Elektrosmog unsere Gesundheit? Hampe verweist auf die Grenzwerte, die von der Bundesnetzagentur für verschiedene Frequenzen festgelegt werden. Und in Bezug auf die Wirkung der Strahlung auf den Menschen auf das Bundesamt für Strahlenschutz sowie die Strahlenschutzkommission. Nur soviel: „Menschen reagieren unterschiedlich auf elektromagnetische Strahlung“, sagt der Ingenieur.

In seinem Hochfrequenz-Datenschatz sieht er dennoch einen konkreten Nutzen für die Bürger. „Wer sich um seine Gesundheit sorgt, kann sehen, wie hoch die Belastung in seiner Straße ist. Wer eher an einem guten Handyempfang interessiert ist, kann ebenfalls auf die erhobenen Daten zugreifen“, betont der Professor. Die Feldkarte für die bisher untersuchten Städte in Deutschland kann online eingesehen werden.

www.feldkarte.de

von Christian Brameshuber

erstellt am 09.Feb.2017 | 16:01 Uhr

