Neue Stadtmarke : Elmshorn - „Hauptstadt der Normalität“

Elmshorn | Jetzt ist Elmshorn eine Marke. Mit dem Slogan „Elmshorn supernormal“ will die Stadt künftig für sich werben. Der Spruch soll nicht nur Briefbögen und Imagebroschüren zieren, alle Bürger sollen ihn mit Leben füllen. Das wünschen sich die Verwaltung und die Kieler „Boy -Strategie und Kommunikations GmbH“, die das Konzept der Imagekampagne entwickelt hat. Im Audimax der Nordakademie präsentierten die Macher die Stadtmarke gestern der Öffentlichkeit.

Fünf Jahre Vorbereitung, Workshops, Sitzungen, Befragungen und jede Menge Ideen: Die Stadt hat es sich mit dem neuen Image nicht einfach gemacht. „Wir wollten nicht nur einen billigen Slogan“, sagte Bürgermeister Volker Hatje gestern. Und deshalb war die Sache auch nicht ganz billig. Rund 60.000 Euro hat die Konzeption der Kampagne gekostet. Mit der Boy-Strategie und Kommunikations GmbH hat sich die Stadt einen Partner mit ins Boot geholt, der viel Erfahrung im Bereich Imagewerbung hat. Die Kieler Strategen erfanden für das Land die Kampagne „Der echte Norden“ und sind Partner der Hamburg-Touristik.

Für Bärbel Boy, Gründerin der Kieler Agentur, ist Normalität die Stärke der Stadt Elmshorn. „Normal ist attraktiv. Werden sie die Hauptstadt der Normalität. Wichtig ist, dass sich alle mit der Marke identifizieren“, sagte sie bei der Präsentation.

Der Slogan „Elmshorn supernormal“ wird den Bürgern zunächst im Schriftverkehr mit der Stadt begegnen. Die Verwaltung will sich mit der Kampagne auf Veranstaltungen präsentieren und mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Bärbel Boy: „Diskutieren Sie, an der neuen Stadtmarke muss man sich reiben können.“ Mit der Kampagne setzt Elmshorn bundesweit Maßstäbe. „Welche Stadt stellt schon ihre Normalität in den Mittelpunkt“, so Bürgermeister Volker Hatje.

Elmshorn: Einzigartig normal

„Rot ohne Blau“ – so heißt die knallige Farbe, die zukünftig die Stadt Elmshorn repräsentieren soll. Sie unterstützt den Slogan „Elmshorn supernormal“. Hinter dem Spruch, der so einfach klingt, steckt viel Arbeit. Die Strategen der Kieler Kommunikationsberatung Boy haben eineinhalb Jahre lang nach der Formel gesucht, die Elmshorn am besten umschreibt.

„Wir haben eine ganze Menge von Städten und ihre Kampagnen verglichen und uns schließlich gefragt: Was macht Elmshorn einzigartig. Es war die Normalität. Wir haben uns dann für die Normalität ins Zeug gelegt“, sagte Bärbel Boy bei der Präsentation der neuen Kampagne in der Nordakademie. In der Stadt könne man ganz normal leben. Sie habe in vielen Bereichen einiges zu bieten. Zum Beispiel die guten Bildungseinrichtungen, schöne Joggingstrecken, die Nähe zu Hamburg oder die Wohnqualität. Normalität sei die Stärke der Stadt.

Die Kommunikations-Expertin machte auch klar, dass die Stadtmarke nur dann funktionieren könne, wenn die Menschen sich mit ihr identifizierten. „Es kommt darauf an, wie viel sie alle hineinlegen“ sagte sie. „Wir haben eine sehr authentische und spannende Stadtmarke kreiert“, sagte der Elmshorner Wirtschaftsförderer Thomas Becken. Das Ergebnis überrasche und polarisiere, es sorge für Gesprächsstoff und Diskussionen gleichermaßen. Bürgermeister Volker Hatje ist sehr zufrieden: „Mit dieser außergewöhnlichen Stadtmarke heben wir uns entscheidend von anderen Städten ab“.

Mit dem Thema Normalität beschäftigt sich die Autorin und Philosophin Dr. Ina Schmidt in ihrem Vortrag. „In einer Zeit, in der es immer um höher, schneller, weiter geht, ist Normalität etwas Besonderes“, sagte sie. Und weiter: „Die Menschen müssen neu gestalten, was sie als normal erleben“. Eine „maßvolle Mitte“ sei notwendig. Elmshorn sei eine lebenswerte Stadt, die mit Hilfe der Kampagne die Chance habe, Normalität als vorteilhaft und positiv zu präsentieren.

Viel Lob für die neue Elmshorn-Marke gab es von den Gästen im Audimax der Nordakademie. Doch auch ein prominenter Zweifler meldete sich zu Wort. Der Elmshorner Bürgervorsteher Karl Holbach ist nicht überzeugt: „Ich hoffe, dass die Sache nicht still und heimlich einschläft“.

Kommentar: Richtig gut

Eines ist klar: Die Elmshorner sind nicht normal. Sie sind speziell und ordentlich dickköpfig. Und sie haben eine völlig andere – oft negativere – Sicht auf ihre Stadt als Ortsfremde oder Neubürger. Wenn die Verwaltung es schafft, mit ihrer teuren Image-Kampagne zunächst die eigenen Bürger zu überzeugen, ist viel gewonnen. Die Außenwirkung ist dann das kleinere Problem. Der Slogan „Elmshorn supernormal“ verdient eine Chance, denn er ist richtig gut. (Knuth Penaranda)

von Knuth Penaranda

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:12 Uhr