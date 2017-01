Elmshorn – Ein Citymärchen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Verehrte Fahrgäste, wegen einer Gleisstörung wird dieser Zug im Bahnhof Elmshorn ausgesetzt. Der Bahnbetieb auf der Strecke Hamburg-Westerland ist auf unbestimmte Zeit eingestellt. Wir halten Sie im Internet auf dem Laufenden, schalten Sie bitte ihr Smartphone auf ‚Info-Global’.“

Na großartig, das hat sich also nicht geändert, Störungen bei der Bahn im Norden. Vor 15 Jahren habe ich Elmshorn Richtung Süden verlassen, neuer Job, neues Leben. Jetzt bin ich nur auf der Durchreise, komme aber an meinem alten Heimatort offensichtlich nicht vorbei – auf „unbestimmte Zeit“. Vielleicht ist das ja ein Zeichen. Ich sollte aussteigen und mir die Stadt ansehen, die vor 15 Jahren so viel vorhatte. Neue City hieß es, mal sehen was daraus geworden ist.

Ok, der Bahnhof ist schon mal nicht schlecht. Neue Bahnsteige, locker und luftig mit einem Glashimmel überdacht. Rolltreppen führen zum Fußgängertunnel (der Akkordeonspieler ist geblieben), das Bahnhofsgebäude selbst hat was von einem Flughafenterminal, überall Sitzgelegenheiten, viele Pflanzen. Geht doch. Kein Vergleich zur alten Bruchbude mit dem Charme einer Kasernenkantine.

Eine elektronische Tafel informiert über das Parkleitsystem für Pendler und die Anbindung an den Nahverkehr. Zwei Parkpaletten gibt es jetzt am Steindammpark, prima. Ich erinnere mich noch an den Dauerstreit um Stellplätze und Gebühren. Heute stört sich niemand mehr daran, dass Parken Geld kostet, die Plätze in Elmshorn sind heute schließlich alle bewirtschaftet und deshalb sicher. Mal sehen, was aus dem Holstenplatz geworden ist, da war ja höchstens mal Eisvergnügen im Winter und sonst Wirkungstrinken mit der Stammbesetzung. Naja, die „Freizeitgruppe“ feiert immer noch. Aber sonst, alle Achtung, viel Grün, Bänke, Einzelhandel und der Eingang zum unterirdischen Fahrradparkdeck, geht doch.

Und jetzt: Tatsächlich die alte Königstraße, Arko an der Ecke, Volksbank und Sparkasse, Handy-Läden, Drogerien. Da hat sich nicht so viel getan. Moment, klar, das Pflaster, es ist nicht mehr duschkabinengelb. Großartig. Granit ist angesagt, der glitzert sogar ein bisschen.

Einiges ist tatsächlich noch vertraut, Kirche, Alter Markt, Ex-Hertie. Allerdings hat das City-Center eine neue Fassade. Am Damm gibt es noch die Buchhandlung – doch nicht alles Internet.

Jetzt aber. Der Wedenkamp ist nicht wiederzuerkennen. Die Brücke hat ein neues puristisches Geländer, flache terrassenartige Stufen fallen zur Krückau ab. Ein schöner Platz zum Sitzen und Entspannen. Die neue Museumswerft und die „Klostersande“ sind ins Bild integriert. Der Skulpturenpark (vorher Probstendamm) ist ans Wasser verlegt worden. Die Elmshorner haben ihre Krückau wiederentdeckt, wer hätte das gedacht.

Hier irgendwo war doch auch das Torhaus? Mal sehen – weg. Kann nicht sein. Stimmt auch nicht, es ist nur schwerer zu finden. Das Gebäude ist in eine nagelneue Häuserzeile integriert. Entlang der Krückau stehen moderne, witzig verschachtelte Wohnblocks mit vielen Durchgängen. Die Erdgeschosse der Zeilen sind mit kleinen Geschäften besetzt. Fensterfronten zeigen zum Buttermarkt.

Und dort tobt das Leben. Es ist Mittwoch: Markttag, Gewimmel vor der restaurierten Markthalle. Der Platz selbst ist etwas kleiner geworden. Dafür ist das grottige alte Postgebäude an der Berliner Straße endlich verschwunden. Dort steht jetzt ein Wohnblock samt City-Kindergarten.

Zentrales Gebäude am Markt ist aber unübersehbar das neue Rathaus. Etwas dunkel vielleicht und massiv, aber ein Hingucker. Die Verwaltung in der Mitte der Stadt: ein deutliches Zeichen. Wer hier wohl jetzt Bürgermeister ist? Volker Hatje bestimmt nicht mehr.

Was macht eigentlich der Zug.? – Noch keine Push-Nachricht auf dem Handy. Bleibt also noch Zeit für den neuen Stadtteil Vormstegen. Ich kann mich noch gut an die Diskussionen erinnern. Waren nicht die Knechtschen Hallen, das ehemalige Kibek-Lager, Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte? Der Komplex war heruntergekommen, dem Eigentümer war es egal und keiner wusste so recht wie er damit umgehen sollte.

Mal sehen. Hier gibt es Parkplätze, schicke Wohnblocks. Weiter hinten das ehemalige Kibek-Hochhaus, das jetzt mit dem vorgelagerten Gebäude-Ensemble eine gewachsene Einheit bildet. Überall kleine architektonische Highlights. Aus dem leblosen Vormstegen ist eine verkehrsberuhigte Wohnstraße geworden. Der Verkehr fließt jetzt wohl tatsächlich hauptsächlich über die Klappbrücke – schön. Viele ältere Menschen sind zu sehen, die offensichtlich hier wohnen. Diese demografische Entwicklung war vorauszusehen und Bauherren haben reagiert, gute Sache.

Und was ist mit den Familien? Auch die sind im neuen Stadtviertel sesshaft geworden. Elmshorn ist attraktiv geworden. Wer im Hamburger Speckgürtel für seine Lieben auf Wohnungssuche geht, kommt schnell auf Elmshorn.

Auch sonst hat der neue Stadtteil eine Menge zu bieten. An der Schloßstraße, wo es vor Jahren noch Veranstaltungen im Kranhaus gab, steht ein Kulturzentrum. Das kleine Kranhaus ist längst abgerissen. Ein Supermarkt hat seine Stelle eingenommen – die Nahversorgung ist gesichert.

Die wirkliche Überraschung sind aber die Knechtschen Hallen. Eine Plakette im Eingangsbereich des schicken Komplexes erinnert daran, dass die Elmshorner Glück hatten, mächtig Glück. Sie haben einen Investor gefunden, der die riesige Ruine gekauft, entkernt und wieder aufgebaut hat – mit historischer Fassade und topmodernem Innenleben. Zu verdanken war das alles der Zurück-ins-Land-Bewegung der 2020er-Jahre. Die Menschen hatten einfach die Nase voll von den überfüllten Städten und siedelten sich im Umland an. Wohnraum war dort bezahlbar, die Kinder konnten im Grünen aufwachsen. Besonders die Städte im Hamburger Speckgürtel haben davon profitiert und Elmshorn bekam sein Kulturzentrum.

Im Erdgeschoss sind eine Ladenzeile und ein Gartenrestaurant zu finden. Dort werden Produkte aus der Region verkauft. Es gibt einen Konzertsaal, Künstlerwohnungen mit Ateliers, Säle und ein eigener Bereich mit Übungsräumen für Musiker

von Knuth Penaranda

erstellt am 07.Jan.2017

