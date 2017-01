Elmshorn braucht noch vier neue Kitas

Kinderbetreuung, eines der zentralen Zukunftsthemen für die Stadt Elmshorn: Jetzt liegt der Masterplan auf dem Tisch – und der hat es in sich. Die Stadt Elmshorn muss in den kommenden Jahren noch drei bis vier Kindertagesstätten bauen, um den Fehlbedarf im Krippenbereich – Jungen und Mädchen im Alter zwischen null und drei Jahren – zu decken. Für 123 benötigte Plätze gibt es bisher noch gar keine Planung. Mögliche Standorte für Kita-Neubauten werden jetzt im Sanierungsgebiet Vormstegen, im Bereich Sandberg, Flamweg, Papenhöhe, im Voßkuhlen und Köhnholz geprüft.

Laut dem Amt für Kinder, Jugend und Schule werden insgesamt 273 neue Krippenplätze benötigt, um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Die Stadt hat sich längst auf den Weg gemacht. In der Käthe-Mensing-Straße, der Fritz-Reuter-Straße, der Memeler Straße und der „Paul-Dohrmann-Schule“ am Dohrmannsweg entstehen 80 neue Krippenplätze. Einige Vorhaben befinden sich bereits in der Umsetzung.

Zudem plant die Stadt, die Hortgruppen an den Kitas aufzulösen und komplett an den Elmshorner Grundschulen unterzubringen. So könnten in den Einrichtungen bis zu 70 zusätzliche Krippenplätze entstehen. Doch dieses neue Konzept ist bisher weder politisch beschlossen noch wurden Gespräche mit den Trägern geführt. Die Stadt hat sich bei den Krippenplätzen ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Die Versorgungsquote von jetzt 35 Prozent soll auf 60 Prozent steigen. Stadtrat Dirk Moritz betonte, dass Elmshorn weiter wächst, es bei diesem Thema um die Zukunftsfähigkeit der Stadt gehe.

Im Kita-Masterplan sind auch die Kita-Standorte vermerkt, die die Stadt bei der geplanten Umsetzung nicht weiter verfolgen wird. Dazu gehören das ehemalige Gelände der Elmshorner Nachrichten an der Schulstraße, eine Fläche am Philosophenweg, ein Gebäude in der Amselstraße, eine Fläche in der Kleiststraße und die Nutzung der Anne-Frank-Schule.

von Christian Brameshuber

erstellt am 28.Jan.2017 | 16:27 Uhr

