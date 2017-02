Elektrosmog: So belastet ist Elmshorn

1 von 1 1 von 1

Die einen sind auf der Suche nach einem starken Handysignal. Die anderen fürchten die gesundheitlichen Risiken, die von den zirka 200 Mobilfunksendeanlagen in Elmshorn ausgehen könnten. Jetzt können die Bürger selbst gucken, wie verstrahlt die Krückaustadt ist, wo der Elektrosmog besonders hoch und wo er nur gering ist. Möglich gemacht hat es Professor Matthias Hampe (Foto) von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfenbüttel. Mit seinem Team hat er deutschlandweit in Städten die Feldstärken gemessen. Am 20. November 2016 war er mit seinem Messwagen in Elmshorn. Das Neue: Hampe untersucht die Strahlung in den Städten flächendeckend, nicht wie die Bundesnetzagentur nur an bestimmten Punkten. Die Messwerte für Elmshorn sind eher unauffällig. Es gibt nur einen Bereich im Stadtgebiet, der eine hohe Belastung aufweist – die Ost-West-brücke.

Im Städtevergleich landet Elmshorn bei der Belastung auf Platz 82 von 204 Städten. „Die mittleren Feldstärken steigen unserer Beobachtung nach, wenn mehr Menschen auf engem Raum leben – daher sind im Ranking auch eher Städte mit hoher Bevölkerungsdichte auf den vorderen Plätzen“, sagte Hampe. Hamburg liegt im Strahlungs-Ranking auf Platz vier. Hampe betont, dass in allen bisher untersuchten Städten die festgelegten Grenzwerte nicht überschritten werden.

von Christian Brameshuber

erstellt am 09.Feb.2017 | 16:45 Uhr

