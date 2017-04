Unfall zwischen Elmshorn und Glückstadt : Ein Toter bei Frontalzusammenstoß auf der B431

Elmshorn | Schwerer Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 431 zwischen Elmshorn und Glückstadt. Im Bereich zwischen Raa-Besenbek und Neuendorf sind zwei Pkw auf gerader Strecke frontal ineinander gefahren. Ein Fahrer ist dabei ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 17 Uhr. Der Fahrer eines VW Golf kam in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem Mercedes zusammen. Bei dem Zusammenprall wurde der Golf-Fahrer schwer verletzt in seinem Wagen eingeklemmt. Trotz schnell eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn und Reanimation durch den Notarzt, verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Mercedes hatte Glück, er wurde nur leicht verletzt. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Polizei hat einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

