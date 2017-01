Hausdurchsuchung in Elmshorn : Drogen im Wert von mehr als 5000 Euro beschlagnahmt

Elmshorn | Am Donnerstag hat die Polizei in Elmshorn einen 38-jährigen Mann festgenommen, nachdem in seiner Wohnung Drogen beschlagnahmt worden sind. Der Mann steht im Verdacht, seit längerer Zeit mit größeren Mengen an Betäubungsmitteln, darunter Heroin, Kokain und Amphetaminen, gehandelt zu haben.

Die Beamten beschlagnahmten größere Mengen an Heroin und Kokain, Bargeld sowie geringere Mengen weiterer verbotener Substanzen. Der Straßenverkaufswert der Drogen wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe führten die Beamten den 38-Jährigen bereits am heutigen Freitag einem Richter beim Amtsgericht Itzehoe vor, infolgedessen sich der Mann mittlerweile in Untersuchungshaft befindet. Bereits in der Vergangenheit war der Elmshorner durch den Handel mit illegalen Betäubungsmitteln aufgefallen und musste sich im Dezember vergangenen Jahres vor Gericht dafür verantworten.

13.Jan.2017 | 15:50 Uhr

