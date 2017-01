Dittchenbühne fühlt sich bedroht

1 von 1 Foto: Marek 1 von 1

Wieder wurde das Forum Baltikum in Elmshorn zum Ziel von Einbrechern. Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt ist „sehr beunruhigt darüber, dass unsere Einrichtung in dieser Weise bedroht wird“. Er geht davon aus, dass an der Hermann-Sudermann-Allee dieselben Täter zugeschlagen haben wie im vergangenen Sommer.

Nach dem Vorfall hatte die Dittchenbühne das Haus besonders gegen Einbrüche sichern und eine Alarmanlage einbauen lassen. Das zahlte sich jetzt wohl aus: Denn in der Nacht vom 12. auf den 13. Januar versuchten Unbekannte zwar wieder, durch die Bürofenster ins Innere des Hauses zu gelangen, doch dieses Mal gelang ihnen das nicht mehr. Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt: „Durch unsere neuen Sicherheitsmaßnahmen wird es Einbrechern immer schwerer fallen, in das Haus einzudringen.“

Die Elmshorner Polizei bestätigte gestern, dass die Täter versucht hatten, ein Fenster aufzuhebeln. Zudem wurde ein Stein gegen das Fenster geschlagen. In das Gebäude gelangten sie aber nicht. Sie mussten ohne Beute die Flucht ergreifen.

Die Dittchenbühne hat eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Einbrecher führen. Neufeldt: „Wer Fahrzeuge oder Personen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Vosskuhlen gesehen hat, kann sich direkt bei der Dittchenbühne melden.“

Der zweite Vorfall innerhalb eines halben Jahres: Für das Team der Elmshorner Dittchenbühne war es ein Schock: In der Nacht vom 3. auf den 4. Juli 2016 drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Büro des Theatervereins an der Hermann-Sudermann-Allee ein. Sie entwendeten unter anderem zwei Tresore und eine Geldkassette. Laut dem Vorsitzenden Neufeldt entstand der Dittchenbühne damals ein Schaden in Höhe von bis zu 20 000 Euro. „Wir hatten gehofft, dass die Täter gefasst werden. Aber uns wurde mitgeteilt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt“, sagt Neufeldt. Das wollte der Verein so nicht hinnehmen. Er machte Jagd auf die Einbrecher, hatte eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt, für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. Jetzt wurde diese Summe auf 2000 Euro erhöht.

von Christian Brameshuber

erstellt am 16.Jan.2017 | 18:16 Uhr

