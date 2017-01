Elmshorn : Die Wache Nord muss renoviert werden

1 von 1 Foto: Bunk 1 von 1

Elmshorn | Draußen bei bitterer Kälte hat Elmshorns Bürgermeister Volker Hatje der Freiwilligen Feuerwehr ihr neuestes Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20/16) übergeben. Drinnen war es dann bei der anschließenden Jahreshauptversammlung der ehrenamtlichen Brandbekämpfer im Schulungsraum der Wache Nord an der Peterstraße kuschelig warm – auch weil es mit mehr als 120 Teilnehmern recht eng war.

Beide Ereignisse haben vordergründig nicht viel miteinander zu tun, sind aber doch eng verknüpft. Das HLF, das künftig auf der Wache Süd an der Hamburger Straße stationiert ist, würde an der Peterstraße kaum noch in die alte Fahrzeughalle unterhalb des Schulungsraums passen. Wehrführer Stefan Mohr mahnte daher in seinem Jahresbericht – ohne zeitlich Druck zu machen – umfangreiche bauliche Maßnahmen an dem Stützpunkt an. „Der alte Trakt der Wache Nord aus den 60er-Jahren muss auf Sicht renoviert, saniert und aufgestock werden“, sagte er. Auch die vier Wohnungen in dem Gebäude bedürften einer Modernisierung.

Es war keine brachial vorgebrachte Forderung, sondern Bürgermeister Volker Hatje war bereits im Bilde. Mohr hatte die Verwaltungsspitze im Vorwege auf die Situation hingewiesen. Hatje versprach in seinem Grußwort Planungskosten einzuwerben und das Projekt in die Finanzplanung der nächsten Jahre „einzutakten“. Zugleich warnte er vor zu hohen Erwartungen. „Das dauert ein bisschen. Die spannende Frage ist, was zuerst fertig ist: die Arbeiten hier oder das neue Rathaus“, sagte er.

Der freundschaftliche Umgang veranlasste Kreiswehrführer Frank Homrich, dessen Stellvertreter Mohr auch ist, zu einem Lob: „Ihr habt ein tolles Standing in der Stadt. Hier läuft das wirklich auf Augenhöhe.“ Dies sei nicht überall so.

Zuvor hatte Mohr ein mit 442 Alarmierungen von der Einsatzzahl her durchschnittliches Jahr Revue passieren lassen. In besonderer Erinnerung blieb das Großfeuer an der Johannesstraße, wo am 29. Februar eine Kfz-Werkstatt abbrannte. Dies nicht nur, weil er mit Grippe im Bett lag und von Frank Homrich per Whatsapp mit Fotos versorgt wurde, sondern vor allem, weil sich die Eigentümer und Bewohner des gehaltenen Nachbarhauses bei einem Dienstabend persönlich bei den Helfern bedankt und dazu noch eine großzügige Spende überreicht hatten. „Das ist großartig, ein gutes Gefühl“, so Mohr.

Die Leitung der Jugendfeuerwehr liegt erstmals in den Händen von zwei Kameraden, die bei den Elmshorner Nachwuchsrettern groß geworden sind: Kai Schoers (Jugendwart) und Jan Ferreira (stellvertretender Jugendwart). In einer Kampfabstimmung um den Posten der Schriftwartin setzte sich Maria Hell gegen Lisa Bornau durch. Den neu geschaffenen Posten des stellvertretenden Kassenwartes besetzt Dirk Müller.

von Michael Bunk

erstellt am 28.Jan.2017 | 15:00 Uhr