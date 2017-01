Boje-Schule : Die Stadt setzt auf einen Sicherheitsdienst

1 von 1 Foto: Brameshuber 1 von 1

Elmshorn | Immer wieder Vandalismus an der Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule – nach Schulschluss, vor allem am Wochenende in den Abendstunden. Schulleiter Volker Pohlmann hatte einen Zaun gefordert, um die Sicherheit seiner Schüler zu gewährleisten. Doch die Stadt Elmshorn möchte diese Lösung in 2017 nicht realisieren. Grund: Auf der Stadtteilkonferenz am 6. Dezember habe es kein eindeutiges Votum für einen Zaun gegeben.

Die Stadt möchte bis zu den Osterferien bei zwei Veranstaltungen gezielt die Ideen, Einschätzungen und Wünsche von Jugendlichen einholen, damit diese dann in den Entscheidungsprozess mit einfließen. Mit 16 Schülern waren junge Menschen bei der Stadtteilkonferenz laut Stadt „unterrepräsentiert“. Die Einzäunung der Schule am Koppeldamm ist aber nicht die einzige Option, die sich die Stadt offen hält. Die Verwaltung schlägt den Einsatz eines Sicherheitsdienstes vor. Dieser könnte jeweils freitags und und sonnabends den Gebäudekomplex von 20 bis 2 Uhr überwachen – und Verstöße feststellen. Denn offiziell ist der Schulhof der Gemeinschaftsschule schon jetzt täglich ab 20 Uhr gesperrt. Zwei Schilder weisen auf diese Vorschrift hin. Die Kosten für den Wochenend-Sicherheitsdienst würden sich auf zirka 13 800 Euro pro Jahr belaufen. Damit nicht genug: Die Stadt möchte auch in Beleuchtung und Bewegungsmelder auf dem verwinkelten und schwer einsehbaren Schulareal investieren. Die bisher „dunklen Rückzugsorte“ sollen erleuchtet werden.

Und auch den Einsatz von Videokameras will die Stadt prüfen. Diese ist zurzeit aber laut Kieler Bildungsministerium nicht möglich. Zunächst müssten sich eine bessere Beleuchtung und eine verstärkte Präsenz der Polizei vor Ort als wirkungslos erweisen. Politisch hatte sich die CDU klar für die Zaunlösung – er würde zirka 17.000 Euro kosten – ausgesprochen. Am Mittwoch, 1. Februar, wird sich der Schulausschuss erneut mit dem Vandalismus-Problem beschäftigen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Grundschule Kaltenweide, Amandastraße 42. Die Ergebnisse aus allen Veranstaltungen sollen dann am 31. Mai der Politik vorgestellt werden.

von Christian Brameshuber

erstellt am 24.Jan.2017 | 12:00 Uhr

