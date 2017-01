Elmshorn : Die Familienbildungsstätte präsentiert das neue Programm

1 von 1 Foto: Zacharias 1 von 1

Elmshorn | „Wir haben die bewährte Arbeit fortgesetzt“, sagte Eckbert Jänisch, Geschäftsführer der Perspektive, die im Oktober 2016 die Trägerschaft für die Familienbildungsstätte Elmshorn übernommen hatte. Jetzt liegt das neue Programmheft für das erste Halbjahr 2017 vor. Es umfasst mehr als 200 Kurse.

Programmchefin Heidi Reimers ist besonders froh, dass die Angebote im Wasser weiter in Horst stattfinden können. „Es gab Unsicherheiten, ob es weiter geht. Aber das Bad ist nach dem Betreiberwechsel in gute Hände gegangen. Dort wurde in den vergangenen Wochen umfangreich renoviert.“ Acht Angebote im Wasser – von Babyschwimmen bis Gymnastik für Schwangere – werden angeboten.

Neu im Programm für Kinder ist ein „kleines Hunde ABC“. Erstmals kommt die „Mobile Genuss-Akademie“ nach Elmshorn, um über das Thema natürliche Lebensmittel zu informieren. Weitere Kurse zu diesem Themenkomplex sind die Ernährungswerkstatt und „Fit- und Schlappmacher“.

Warum können Steine vom Himmel fallen? Und warum gibt es Kriege? Die Kinder-Uni ist längst ein Klassiker und bietet im 21. Semester insgesamt drei Vorlesungen an. Neu im Programm ist die Ferienwoche im Wald. „Dank der Unterstützung des Fördervereins der Familienbildungstätte können wir sie günstiger anbieten“, betont Reimers. Insgesamt gibt es für die Oster- und Sommerferien 16 Angebote.

Damit Kinder speziell mit ihren Vätern etwas erleben können, werden Ausflüge ins Museum nach Hamburg und in die Erlebnisausstellung nach Tönning. Auch in den Bereichen Erziehung, Gesundheit und Zeit für mich hat Reimers neben Altbewährtem auch Neues auf die Beine gestellt. Es werden auch wieder Kurse in Barmstedt, Kölln-Reisiek, Brande-Hörnerkirchen und Sparrieshoop angeboten. Reimers und Jänisch hoffen, dass sie mit ihren Angeboten, möglichst viele Familien erreichen. Im vergangenen Jahr nutzten laut Reimers 3048 Erwachsene und Kinder das umfangreiche Kursangebot.

von Christian Brameshuber

erstellt am 26.Jan.2017 | 16:30 Uhr