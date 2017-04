Kölln-Reisiek : Die Einbrecher kamen am hellichten Tag

Kölln-Reisiek | Am gestrigen Dienstag haben Einbrecher Schmuck aus einer Doppelhaushälfte in Kölln-Reisiek gestohlen. Die Diebe kamen aber nicht etwa im Schutz der Dunkelheit, sondern am hellichten Tag.

Zwischen 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte im Reihergrund. Anschließend gelang ihnen mitsamt der Beute die Flucht in noch unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121-8030 entgegen.

erstellt am 19.Apr.2017 | 14:30 Uhr