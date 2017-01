Immer mehr Verkehr : Die CDU fordert neuen Autobahn-Anschluss

Kreis Pinneberg | Es ist der tägliche Wahnsinn: Morgens und abends staut sich der Verkehr um die Autobahnausfahrt Elmshorn in alle Richtungen. Und es wird noch schlimmer. Dafür werden die vielen geplanten Baustellen sorgen. Der CDU langt’s. Die Stadtverbände von Elmshorn und Barmstedt wollen für Abhilfe sorgen. Ihre Forderung: Eine weitere Elmshorner Anschlussstelle an der A23.

„Die jetzigen Staus sind schon schlimm genug. Wenn aber erst die Brücke an der Wittenberger Straße abgerissen und neu gebaut wird, wird das ein Horrortrip“, sagt Elmshorns CDU-FraktionsChef Immo Neufeldt. Er glaubt zudem nicht, dass diese Brücke die einzige ist, die erneuert werden muss: „Der Kreis hat auch andere Brücken in Elmshorn verfallen lassen.“ Zudem lässt der Bund die Hamburger Straße, eine wichtige Ausfallstraße der Stadt, umfangreich sanieren. Und die Einrichtung des neuen Gewerbegebiet an der A23 wird ebenfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen. „Wir sind ein prosperierender Standort. Wir müssen deshalb aufpassen, dass wir nicht abgeschnitten werden“, sagt der CDU-Mann.

Die Lösung der Elmshorner CDU: „Wir brauchen einen weiteren Anschluss an die A23.“ Das sehen Barmstedts Christdemokraten ebenso. Wegen der für Lkw gesperrten Brücke gebe es jetzt schon mehr Verkehr in Barmstedt, so Ortwin Schmidt, Chef des CDU-Stadtverbands. „Wir haben ebenfalls mehrere neue Baugebiete. Eine weitere Anschlussstelle wäre schön. Wir unterstützen das“, sagt er.

Als Trasse für eine neue Anschlussstelle nebst Zubringer favorisieren die Christdemokraten die Strecke über Kaltenweide und Bokholt-Hanredder zur A23. „Das bietet sich an. Entscheiden müssen natürlich Fachleute“, sagt Neufeldt.

Dass der Bau einer Anschlussstelle nicht von heute auf morgen klappt, ist Neufeldt und Schmidt klar: „Wir müssen vorausschauend denken. Täten wir das nicht, wäre das fahrlässig.“ Schließlich gehe es um die Entlastung einer Region mit insgesamt rund 100.000 Einwohnern. Die beiden Christdemokraten wollen ihr Anliegen in ihren jeweiligen Stadtvertretungen zur Sprache bringen. Anschließend, so der Plan, sollen die Landtags- und Bundestagsabgeordneten das Thema auf Landes- und Bundesebene voranbringen.



von Bernd Amsberg

erstellt am 30.Jan.2017 | 17:00 Uhr

