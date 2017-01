THW in Elmshorn : Der Neubau ist lange überfällig

1 von 1 Foto: EN 1 von 1

Elmshorn | Der erste Spatenstich für den Neubau der Unterkunft des Technischen Hilfswerks (THW) verzögert sich um ein halbes Jahr. Für die Mitglieder ist das mehr als ärgerlich, denn ein neues Gebäude ist schon lange überfällig. Die aktuelle Unterkunft stammt aus den 70er Jahren und war ursprünglich für die Unterbringung der Bauleitung für den Bau der A23 gebaut worden. Heutigen Anforderungen entspricht sie in keinster Weise. Eine Wärmedämmung ist praktisch nicht vorhanden, die sanitären Anlagen befinden sich in einem schlechten Zustand. Außerdem gibt es Asbest und Platz gibt es auch nicht ausreichend. Bereits seit 2009 war für Sanierungen kein Geld mehr in die Hand genommen worden.

Die Notwendigkeit eines Neubaus hatte das THW schon vor zehn Jahren erkannt. Aber erst als der Bundestag der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ende 2014 27 Millionen Euro für den Ersatz zahlreicher alter THW-Unterkünfte zur Verfügung stellte, stand das notwendige Geld zur Verfügung. Bis die notwendigen Genehmigungen, Planungen und Vorbereitungen abgeschlossen waren, ging weitere Zeit ins Land – und dann kamen die Probleme mit den Behördenabstimmungen und dem Abriss der ehemaligen Jugendbildungsstätte hinzu. Baubeginn wird statt im Juli 2016 erst im Februar sein. „Der Neubau hat uns im letzten Jahr viel Zeit und Kraft gekostet“, sagt der Ortsbeauftragte Edgar Konetzny.

Da war es gut, dass das Jahr 2016 für das THW Elmshorn ein relativ einsatzarmes war. Normalerweise rücken die 146 Kameraden des Ortsverbands zwischen 50 und 100 Mal aus – in diesem Jahr waren es weniger als 50 Einsätze. Gleich mehrfach musste das THW die A23 zwischen Hamburg und Heide wegen Unfällen und Ölspuren voll sperren. Außerdem unterstützten die Kameraden die Polizei bei Verkehrskontrollen, indem sie für Licht auf Rastplätzen sorgten oder Wohncontainer zur Verfügung stellten. Für das Wacken Open Air bauten sie einen Container für die mobile Wache der Polizei auf und sicherten die Staus, die sich bei der Rückreise der Festival-Besucher bildeten. Zwei besondere Einsätze waren die Abdeckung eines Dachstuhls in Sparrieshoop nach einem Brand, den ein Blitzschlag ausgelöst hatte, und der Abbau der Elektroversorgung bei der Räumung mehrerer illegaler Cannabis-Plantagen im Kreis.

Edgar Konetzny lobt besonders die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr: „In anderen Gemeinden gibt es oft Konkurrenz, aber wir arbeiten toll zusammen. Für die Bevölkerung ist es ja auch nur wichtig, dass ihnen geholfen wird – und nicht, welche Uniformen diejenigen tragen, die ihnen helfen.“

Das THW absolvierte 2016 aber nicht nur Einsätze, sondern auch zahlreiche Übungen. Eine ganz besondere war die Großübung auf dem Lagergelände der Familie Kibek. „Wir sind sehr dankbar, dass wir das Gelände nutzen durften“, sagte Konetzny. „Auf diese Weise konnten wir Kellerüberflutungen mit vermissten Personen, Stromausfälle und damit auch Einsätze bei völliger Dunkelheit üben.“

Bei ihrer Jahreshauptversammlung erhielten die Kameraden des THW die Erinnerungsplakette „Schleswig-Holstein hilft“. Ministerpräsident Torsten Albig drückte in einem schriftlich übermittelten Grußwort seinen Dank für das Engagement der Kameraden bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise aus. Besonders 2015 waren Mitglieder des THW aus Elmshorn häufig im Einsatz, um landesweit Stühle und Betten zu transportieren, in Unterkünften aufzustellen und vorübergehend Notstrom für Großküchen zu installieren. In der Flüchtlingsunterkunft in Hamburg Volkspark sprangen die Kameraden ein, als Zelte kaputt gingen und die Holzböden an die neuen Zelte angepasst werden mussten.

Geehrt wurde außerdem unter anderem Bernd Meyn für 50-jährige ehrenamtliche Mitarbeit im THW. Die Verwaltungsbeauftragte Jennifer Decken und der Helfer Daniel Stockfleth konnten sich über das THW-Helferzeichen in Gold freuen und Schirrmeister Günter Klose erhielt für sein langjähriges Ehrenamt im THW ein Präsent.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 05.Jan.2017 | 16:30 Uhr

