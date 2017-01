„Der Kreis braucht Gewerbeflächen“

vergrößern 1 von 2 Foto: Bramenshuber 1 von 2

Was wünschen sich die Vertreter der Wirtschaft im Kreis Pinneberg von der Politik? Was wird benötigt, um Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen? Unsere Zeitung hat nachgefragt.

Paul Raab (kleines Foto) ist Leiter der Elmshorner Zweigstelle der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel. Er wünscht sich unter anderem die zügige Umsetzung der neuen Elbquerung und damit die Fortsetzung der A 20.

> Infrastruktur der Region weiter ausbauen: „Das bedeutet insbesondere, dass die A20 mit der festen Elbquerung bei Glückstadt so schnell wie möglich gebaut werden muss. Je nachdem müssen Land oder Bund die dafür nötigen Planungskapazitäten schaffen. Dadurch würde der Verkehr auf der A23 und der A7 besser verteilt. Wichtig ist auch, dass zwischen Krupunder und Elmshorn ein drittes Eisenbahngleis gebaut wird. Dass dieses Projekt nicht im Bundesverkehrswegeplan steht, ist ein schlimmes Versäumnis. Auch eine neue Landesregierung muss sich in Berlin dafür einsetzen, dass diese beiden Projekte vorrangig umgesetzt werden. Die Wirtschaft an der Unterelbe zeigt jeden Tag, wie leistungsfähig sie ist. Die Zukunft liegt hier im Norden.“

> Schneller zum Ziel mit Digitalisierung: „Die Unternehmen an der Unterelbe sind abhängig von leistungsfähigen Breitband-Internetanschlüssen. Die moderne Kommunikation ist heute Grundlage für fast jede Geschäftstätigkeit. Hochgeschwindigkeitsnetze sind aber bisher nur punktuell in größeren Orten verfügbar. Am Rand liegende Gewerbegebiete oder Unternehmen im ländlichen Raum sind immer noch deutlich unterversorgt. Eine neue Landesregierung muss rasch für den Ausbau der Breitband-Internetanschlüsse sorgen, damit die Unternehmen im Kreis Pinneberg den Anschluss nicht verlieren.“

> Unternehmertum fördern: „Das heißt im Kreis Pinneberg vor allem, ausreichend Gewerbeflächen zu schaffen. Der Kreis Pinneberg hat dazu mit den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland ein einzigartiges Konzept erarbeitet, das zeigt, wo zukünftig neue Gewerbeflächen entstehen könnten. Dabei darf nicht vergessen werden, dass wir auch Industrieflächen brauchen. Das Konzept legt einen Schwerpunkt auf Gebiete nahe der A23/B5. Eine neue Landesregierung sollte daher dieses Konzept übernehmen und dort Planungen ermöglichen.“

> Mehr als Meer: „Die Unternehmen im Kreis Pinneberg zeigen, dass Schleswig-Holstein weit mehr zu bieten hat als attraktive Urlaubsregionen. Das soll die ganze Welt erfahren. Allein hier im Kreis kennen wir 25 Unternehmen, die mit ihren Produkten Weltmarktführer sind. Eine neue Landesregierung muss daher das Auslandsmarketing stärken, damit noch mehr Produkte von der Unterelbe Weltgeltung bekommen. Außerdem muss sie, ohne den Wettbewerb zu verzerren, Zukunftstechnologien fördern, die hier entwickelt werden und zu neuen Produkten ,Made in Schleswig-Holstein’ führen.“



von Bernd Amsberg

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:32 Uhr