Besuch beim Winterdienst : Der ewige Kampf gegen Eis und Schnee

Elmshorn | Eisregen, der über Stunden auf die Stadt Elmshorn niedergeht: Seit 16 Jahren ist Volker Koch beim Betriebshof für den Winterdienst verantwortlich. Doch eine solch extreme Wetterlage, die am vergangenen Sonnabend ganz Schleswig-Holstein in eine eisige und gefährliche Rutschbahn verwandelt hatte, hat der 47 Jahre alte Elmshorner bisher noch nicht erlebt. „Unsere Streufahrzeuge sind schon um 3 Uhr morgens ausgerückt. Mittags sind wir ein zweites Mal gefahren“, sagt Koch. Der Kampf gegen das Blitzeis: 25 Tonnen Salz haben die Mitarbeiter des Betriebshofes an diesem einen Wochenende auf Elmshorns Straße gebracht. Im normalen Wintereinsatz sind es zirka acht Tonnen. Drei große Lastwagen, neun Schmalspurfahrzeuge, dazu die Kolonnen, die per Hand an neuralgischen Punkten Salz und Sand gegen das Eis einsetzen. Bis zu 65 Mitarbeiter waren an diesem „Eiswochenende“ im Stadtgebiet unterwegs. Mehr geht nicht. „Wir wussten, dass da etwas kommen kann“, betont Koch. Die Mitarbeiter seien auch auf Nebenstraßen im Einsatz gewesen. Doch abgestreute Bereiche, vor allem auf Geh- und Radwegen, wurden immer wieder von Eisregen überzogen. „Auf den Hauptverkehrsstraßen war die Situation trotz Eisregens in Ordnung“, betont Koch.

Der Winterdienst: Von Mitte November 2016 bis Mitte März 2017 ist das Team vom Betriebshof in Alarmbereitschaft. Zwei „Winterdienst-Gucker“ überprüfen nachts um 3 Uhr Wetterlage und Temperaturen. „Es gibt auch eine Kontrollrunde durch die Stadt. Danach wird entschieden, ob die Streuteams ausrücken“, sagt Thomas Kruse, Chef des Betriebshofes. Bis 6 Uhr morgens, bevor der Berufs- und Schulverkehr einsetzt, sollen die Hauptstraßen, Brücken und wichtigen Kreuzungsbereiche sowie Gehwege, an denen die Stadt Anlieger ist, von Schnee und Eis befreit sein. Die Räum- und Streupflicht gilt in Elmshorn auf für private Anlieger.

In diesem Winter mussten die Streufahrzeuge bisher sechs Mal ausrücken. Auf dem Gelände des Betriebshofes an der Westerstraße lagern in zwei Silos 75 Tonnen Salz. Dazu kommt als Streugut 150 Kubikmeter Sand. Koch hat gerade 50 Tonnen Salz nachbestellt. Die Tonne für 72 Euro. „Zudem lagern für uns 300 Tonnen Salz in Hamburg, die wir jederzeit abrufen können“, betont Kruse. Den Eiswinter 2010/2011, als es kein Salz mehr auf dem Markt gab, haben die Verantwortlichen nicht vergessen. Für 70 Straßenkilometer im Stadtgebiet ist das Team vom Betriebshof zuständig. Doch aufgrund der Straßenbreiten streuen die Mitarbeiter bei ihren Touren 141 Straßenkilometer ab.

Der fürchterliche Eisregen-Sonnabend ist schon wieder Vergangenheit. Koch beobachtet die Prognosen der Wetterdienste für Elmshorn. Schnee und Eis sind in den kommenden Tagen möglich. „Früher war das alles einfacher. Da hatten wir richtige Winter und wussten, was kommt“, sagt er mit einem Blick nach draußen. Fünf Grad, Regen und Wind. Die Streufahrzeuge blieben gestern in der Garage.

