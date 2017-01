Gastspiel in Elmshorn : Der Edelmann mit dem Besenstiel

1 von 1 Foto: Daniela Lottmann 1 von 1

Elmshorn | Der Beste bekommt die Schönste – was nach einem schnöden Hollywood-Klischee klingt, ist in Wahrheit ein viel älteres Motiv und stammt aus den mittelalterlichen Ritterromanen. Was aber, wenn der Beste ein verwirrter Zauselkopf und die Schönste ein fluchendes, schimpfendes Waschweib ist, das Menschen beleidigt und sich mit Männern im Ringkampf übt? Würde man das Parodie nennen oder Persiflage – oder einfach nur ein bisschen realistischer? Danach fragt das Theaterstück „Don Quijote“, das vom Altonaer Theater im Stadttheater Elmshorn auf die Bühne gebracht wurde. Die Komödie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Miguel de Cervantes aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die Bühnenfassung stammt von dem Autoren Michael Bogdanov, der auch die Regiearbeit übernahm.

Im Mittelpunkt steht Alonso Quijano, ein kleiner Landadelsmann aus der spanischen Region Mancha, der übermäßig viele Ritterromane liest und darüber allmählich den Verstand verliert. Zumindest ist das der Eindruck der übrigen Personen. „Du liest zu viel und isst zu wenig“, sorgt sich die Nichte (Samira Julia Calder). Quijano beschließt auf Ritterschaft zu gehen, rekrutiert den Bediensteten Sancho Panzer als Knappen und zieht mit seinem stolzen Ross Rosinante den Abenteuern entgegen. Quijanos Rolle wird dabei übernommen von dem Schauspieler Götz Otto, der sich als großer Gewinn für das Stück herausstellt. Götz spielt Quijano, der sich alsbald den Namen Don Quijote gibt, als tragische Figur, die zwischen Wahnsinn und Warmherzigkeit balanciert. Ja, es ist bekloppt sich selbst zum Ritter zu schlagen, gegen eingebildete Riesen zu kämpfen oder Strafgefangene zu befreien, weil sie irgendwie auch nett sein können. Aber Quijano tut all dies mit guten Absichten. Und ist jemand, der für Gerechtigkeit kämpft, der sich auflehnt gegen Unterdrückung und Schwächere beschützen will, wirklich nur ein armer Irrer? „Träumer wird die Welt immer brauchen“, sagt Quijano und fragt die Zuhausegebliebenen „Seid ihr zufrieden mit eurem bequemen Leben?“

Einen Kontrast zum pflichtbewussten Edelmann bietet Autor Bogdanov mit der Figur des Sancho Panzers. Gespielt wird diese Rolle von Karsten Kramer, der sich schnell als Publikumsliebling herausstellt. Dem Knappen werden die meisten Witze in den Mund gelegt und Kramer füllt die Rolle zwischen treuem Diener und stärksten Zweifler an Quijanos Verstand voll aus. „Keine Tussi ist es Wert dafür zu sterben“, kommentiert Panzer trocken das Vorhaben seines Herren, das Herz einer Dame durch treuen Dienst zu erwerben. Trotzdem folgt Panzer dem Don, auch weil dieser ihm eine Insel versprochen hat. Doch statt dem Wohle der Gemeinschaft hat Panzer vor allem seine eigenen Bedürfnisse im Blick. „Ehre? Was krieg‘ ich dafür in der Stunde?“, fragt Panzer und der Zuschauer kann trotz seiner Sympathie für den uneigennützig streitenden Ritter den armen Troll Sancho vielleicht viel besser verstehen.

Das Stück besticht durch seinen sprachlichen Witz, aber auch durch seinen Humor in der Bühnenausstattung. So entpuppt sich das stolze Ross als zwischen die Beine geklemmter Besenstiel, der es dem siegessicheren Ritter nur noch erlaubt, sich durch Tippelschritte fortzubewegen. Und ja, eigentlich wirken allein die kurzen Hosen des Tugendhaften schon irgendwie albern. Doch beim Publikum machen diese Details auch deutlich, dass gebrochene Erwartungen eine Berechtigung haben, dass diejenigen, die von Gerechtigkeit träumen, nicht verrückt sein müssen und der Beste am Ende eben selbst dann die Schönste abbekommen kann, wenn er ein kindischer Wirrkopf ist.

von Daniela Lottmann

erstellt am 24.Jan.2017 | 16:45 Uhr