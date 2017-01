Bleiben die Busfahrer in Elmshorn?

vergrößern 1 von 2 Foto: Sprenger 1 von 2

Eine unsichere Zukunft für die Busfahrer oder wasserdichte Vereinbarungen – darüber herrscht in Elmshorn Unsicherheit. Ab Dezember soll im Busverkehr alles besser werden. Mit Hilfe einer Fahrgastinitiative hat sich die Politik auf einen ganzen Änderungskatalog geeinigt und eine Arbeitsgruppe soll weitere Optimierungen diskutieren.

Aber wie geht es für die rund 40 Busfahrer weiter, wenn ab Dezember voraussichtlich nicht mehr das Unternehmen „die Linie“ sondern die kreiseigene Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) für den ÖPNV in Elmshorn zuständig ist? Andreas Hahn (CDU), Vorsitzender des zuständigen Ausschusses für Stadtentwicklung, sprach gegenüber dieser Zeitung bislang lediglich von einer mündlichen Einigung mit der KViP. Für Andreas Riedl von der Gewerkschaft Verdi ist das keine gute Grundlage, er hätte sich gewünscht, dass die Übernahme aller Mitarbeiter von Anfang an zur Voraussetzung für eine Direktvergabe an die KViP gemacht worden wäre. Das wäre nach Verdi-Recherchen rechtlich möglich gewesen, der Kreis hätte die Vorgaben jedoch anders ausgelegt.

Kritisch sieht auch Cliff Lüers, Betriebsleiter des aktuellen Verkehrsbetriebs „die Linie“, die Personalübernahme-Politik. Verständlicherweise ist er über die Direktvergabe an die KViP, die zwar noch nicht komplett in trockenen Tüchern aber doch recht wahrscheinlich ist, nicht gerade glücklich. „Wir sind kein schlechter Verlierer, die Direktvergabe ist rechtlich in Ordnung“, sagt Lüers. „Trotzdem hätten wir uns natürlich eine Chance in einer öffentlichen Ausschreibung erhofft.“

Was ihn jedoch wurmt, ist die aus seiner Sicht noch unsichere Zukunft für seine rund 40 Mitarbeiter. „Bei einer öffentlichen Ausschreibung würde heute schon die zu vergebende Leistung und damit auch das benötigte Personal feststehen.“

Lüers kann nicht nachvollziehen, warum die Personalübernahme nicht, wie bei einer öffentlichen Ausschreibung üblich, zur Voraussetzung gemacht worden ist. „Da wäre die Politik in der Pflicht gewesen.“

Da noch Gespräche zur Verbesserung des ÖPNV bis zum Sommer 2017 geplant sind, rechnet Lüers erst einmal nicht mit festen Übernahme-Zusagen für die Elmshorner Busfahrer. Mehr noch: Lüers befürchtet, dass die KViP nur einen Teil der Mitarbeiter übernimmt. In der Zwischenzeit sei „die Linie“ gezwungen, ihren Mitarbeitern in einigen Monaten die Kündigung auszuhändigen. „Diese Unsicherheit haben unsere Busfahrer nicht verdient. Sie haben alle in den vergangenen Jahren super Leistungen gezeigt.“ Überdies bestehe das Risiko , dass sich einige der Busfahrer frühzeitig anderweitig orientieren. „Und so kurz vor Schluss können wir keine neuen Mitarbeiter mehr bekommen.“

Für Claudius Mozer, Nahverkehrsbeaufter des Kreises Pinneberg, sind diese Sorgen um die Zukunft der Busfahrer völlig unbegründet. „Die KViP hat uns schriftlich eine freiwillige Selbstverpflichtung gegeben, in der sie zusichert, alle Mitarbeiter übernehmen zu wollen“,erklärte er überraschend. Das sei bereits im Dezember geschehen, noch bevor die Vergabeabsichten öffentlich gemacht worden seien. Offiziell könne die KViP derzeit allerdings noch nichts bekanntgeben, schließlich läuft bis Anfang März noch eine dreimonatige Frist, während der sich Unternehmen bewerben können, die ohne städtische Zuschüsse den Busverkehr stemmen wollen.

Auch eine Sprecherin der KViP verwies darauf, sich wegen des laufenden Verfahrens bis Anfang März nicht zu diesem Thema zu äußern. Man befinde sich derzeit in einer Warteschleife. Andreas Riedl von Verdi gibt allerdings an, bereits Gespräche mit der KViP geführt zu haben. „Das ist alles noch recht vage, aber es wurde die Bereitschaft geäußert, mit uns einen Tarifvertrag zu vereinbaren.“

