„Uns werden die Preise diktiert“ : Benzin ist in Elmshorn seit drei Wochen teurer als im Umland

1 von 1 Foto: Peter Kneffel, dpa 1 von 1

Elmshorn | Rund zehn Cent mehr kostete der Liter Super gestern Morgen in Elmshorn im Vergleich mit Pinneberg, Uetersen oder Rellingen. Für viele Autofahrer ist das ein Grund, zum Tanken ins Umland zu fahren. Das merkt auch Markus Christoph, Pächter der Nordoel-Tankstelle an der Hamburger Straße. „Wer rechnen kann, fährt in die Nachbargemeinden. Das lohnt sich trotz der Entfernung.“ Die aktuelle Lage sei eine „Extremsituation, unter der alle Tankstellen in Elmshorn zu leiden haben“. Denn: Die Pächter würden mit einem festen Literpreis fürs Benzin abgefunden. „Das reicht gerade mal für die Unkosten. Das eigentliche Geschäft machen wir mit dem Shop und der Autowäsche.“

In den sozialen Netzwerken sind die hohen Benzinpreise in Elmshorn ein Dauerthema – und viele Nutzer sind sauer, raten den Autofahrern gar zu einem Boykott der Elmshorner Tankstellen. Die Preise werden längst kreisweit verglichen. Die Nutzer geben sich untereinander Tipps, wo es zurzeit besonders günstig ist. Eins wird deutlich: Die Autofahrer sind bereit, Umwege in Kauf zu nehmen, um Geld zu sparen. Der Preisunterschied lag auch am 25.01.217 teilweise bei mehr als zehn Cent pro Liter. Noch eines wird deutlich: Kaum jemand weiß, dass die Tankstellenpächter auf die Preisgestaltung keinen Einfluss haben.

An der Hamburger Straße verteilen sich gleich fünf Tankstellen auf wenige hundert Meter. Doch die Preisunterschiede bewegten sich gestern nur im Ein-Cent-Bereich, so, als ob sich die Unternehmen abgesprochen hätten. „Das läuft alles automatisch, uns werden die Preise lediglich mitgeteilt“, sagt Christoph. „Aber wenn ein Konzern die Preise rauf- oder runtersetzt, reagieren alle darauf.“

Auch Tanja Domanski, die zwei Araltankstellen in Elmshorn und eine in Rellingen betreibt, verweist auf die Zentrale in Bochum. „Mit der Preisgestaltung haben wir nichts zu tun. Die wird uns vorgegeben. Wir verdienen auch nicht mehr, wenn sich der Preis erhöht.“ Warum ihre Kunden in Elmshorn mehr zahlen müssen als in Rellingen, kann sie nicht erklären. „Der Unmut ist groß. Viele sind verärgert. Ich kann die Kunden verstehen, wenn sie sich nach einer günstigeren Alternative umsehen.“ Ihre Kunden „tanken fremd“ und fehlen ihr vor allem im Shop, einer ihrer wichtigsten Einnahmequellen. „Das ist spürbar“, sagt Domanski.

Als großes Problem für sein Geschäft sieht Christoph Markus von der Nordoel-Tankstelle die aktuelle Preisentwicklung dennoch nicht. „Das geht immer mal wieder rauf und runter.“ Außerdem habe er auch noch eine Tankstelle in Uetersen. „Das gleicht sich am Ende aus. Wenn ich hier weniger verdiene, verdiene ich da mehr.“ Auch Norman Radtke sieht keine großen Probleme für sein Geschäft. Er ist Serviceleiter im Autohaus Grüning, zu dem eine Shell-Tankstelle gehört. „Wir leben von den Firmenkunden, die unsere Shell-Club-Karte haben.“

Für die Autofahrer ist das kein Trost. Viele sind preisbewusst und tanken dort, wo es am günstigsten ist. Der Preisvergleich ist heutzutage einfach, Smartphone-Apps und Internetseiten machen es möglich. Markus Christoph ist sich allerdings sicher: „Die Preise werden sich wieder ändern.“ Gestern Abend hatten sich die Preise schon wieder auf zwei Cent angenähert und lagen 30 Cent unter denen vom Morgen. Aber auch das kann sich schnell ändern.

Kommentar: Ohne Rücksicht auf Verluste

Tanken als Glücksspiel. Preise ändern sich gefühlt alle 15 Minuten. Und in der digital vernetzten Tankstellenwelt ziehen alle schön mit, wenn an der Schraube gedreht wird. Die Preise sind zwar transparent, wie sie zustande kommen, bleibt aber selbst den Tankstellenbetreibern ein Rätsel. Angebot und Nachfrage bestimmen diesen Markt schon lange nicht mehr. Die Ölmultis diktieren das Geschehen in diesem „Benzinkrieg“ – und nehmen dabei auch keine Rücksicht auf ihre Pächter. Das zeigt das drastische Beispiel in Elmshorn. Die Preise werden künstlich hochgehalten. Mit den großen Margen verdienen die Konzerne immer noch am Benzin, auch wenn in Elmshorn weniger Kunden kommen. Die fehlen den Pächtern in den Shops, ihrer wichtigsten Einnahmequelle. (Christian Brameshuber)

von Christian Brameshuber und Cornelia Sprenger

erstellt am 26.Jan.2017 | 12:15 Uhr