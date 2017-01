Neubaugebiet : Baustart für die „Wilhelmsgärten“

1 von 1 Foto: en 1 von 1

Elmshorn | Zwei Häuser sind schon verkauft, drei weitere reserviert. Dabei fiel gestern Morgen an der Wilhelmstraße in Elmshorn erst der Startschuss für das neue Baugebiet. „Bis 2018 werden wir 16 Einfamilien- und 14 Doppelhaushälften errichten“, sagte Bonava-Projektleiterin Swetlana Arengold. Sie ist froh, dass es endlich losgeht. Das Unternehmen hatte sich das 1,8 Hektar große Grundstück schon 2014 gesichert. Es war in Privatbesitz. Die ehemalige alte Villa wurde abgerissen. Ein weiteres Gebäude auf dem Areal wird bis Ende des Jahres weichen.

Grundstücksgrößen von mindestens 400 Quadratmetern: Das war die Vorgabe der Stadt Elmshorn. Die größten Einheiten im Quartier „Wilhelmsgärten“ – es grenzt im hinteren Bereich an eine Kleingartenanlage und ein kleines Waldstück – sind 1300 Quadratmeter groß.

Bonava baut schlüsselfertig. Wer hier Eigentum erwerben möchte, zahlt zwischen 325 000 und 385 000 Euro – bei Wohnflächen zwischen 132 und 166 Quadratmetern. Bei der Vermarktung will Bonava jetzt durchstarten. „Elmshorn ist ein beliebter Standort“, sagt Arengold. Sie verweist auf die gute Infrastruktur, auf die Autobahn, den Bahnhof. „In 30 Minuten ist man in Hamburg.“

Die Häuser im neuen Quartier werden nach und nach errichtet. Die 100 Jahre alten Eichen auf dem Areal müssen dabei erhalten werden. Sie werden während der Bauarbeiten besonders geschützt.

Die ersten Bewohner sollen noch in diesem Jahr an der Wilhelmstraße einziehen. Arengold geht davon aus, dass die Häuser im ersten Bauabschnitt im Herbst fertig sind. Die Energieversorgung erfolgt über ein Blockheizkraftwerk, das am Rande des Neubaugebiets errichtet wird. „Ein Kindergarten, mehrere Schulen und Einkaufsmöglichkeiten finden sich in der direkten Umgebung. Das Elmshorner Stadtzentrum ist nur wenige Minuten entfernt“, preist Arengold die Vorzüge des Quartiers. Der Traum vom eigenen Haus mit Garten – in der Wilhelmstraße könnte er wahr werden.

von Christian Brameshuber

erstellt am 25.Jan.2017 | 12:00 Uhr

