Badespaß über Ostern

In den Osterferien findet im Badepark kein Breitensport-Training statt. Deshalb ist die Traglufthalle mittwochs, 12. und 19. April, zusätzlich von 9 bis 21 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet.

Normalerweise ist der Mittwoch den Vereinen vorbehalten. Während der Feiertage sind die Traglufthalle und die Sauna-Oase zu folgenden Zeiten geöffnet: Die Traglufthalle ist über die gesamten Osterfeiertage von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Sauna-Oase hingegen ist am Ostersonntag und Ostermontag, 16. und 17. April, geschlossen. Am Karfreitag, 14. April, und am Sonnabend, 15. April, ist sie jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet.







von Knuth Penaranda

erstellt am 11.Apr.2017 | 09:53 Uhr