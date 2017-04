Nach einem ersten Start mit elf Teilnehmern will jetzt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) eine zweite Radtour vom Stadtteil-Treffpunkt Klostersande aus starten. Am Donnerstag, 20. April, geht es ab 14 Uhr vom Treffpunkt am Mittelweg 49 aus auf den Krückauwanderweg in Richtung Barmstedt unter ortskundiger Leitung von Sabine Sembill. Eine gemeinsame Kaffee-Einkehr ist vorgesehen. Alle, die Lust haben, sind eingeladen, teilzunehmen.

von Knuth Penaranda

erstellt am 12.Apr.2017 | 11:11 Uhr