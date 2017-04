Pastorin Corinna Schmucker hat ihre dreijährige Probezeit in der Friedenskirchengemeinde beendet. Der Kirchengemeinderat hat sie bereits bestätigt. Anlässlich der Amtseinführung von Pastorin Schmucker wird es am Sonnabend, 29. April, ab 14 Uhr einen großen Gottesdienst mit allen Pastoren der Friedenskirchengemeinde und Propst Thomas Bergemann geben. Anschließend wird ein kleines Fest in der Ansgarkirche gefeiert.

von Knuth Penaranda

erstellt am 19.Apr.2017 | 10:59 Uhr