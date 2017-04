Abschluss: Dorffest 2017

Die Abschlussbespechung zum Dorffest 2017 steht auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung vom Schul- und Kulturausschusses der Gemeinde Kölln-Reisiek. Getagt wird am Donnertag, 27. April, im Gemeindezentrum Kölln-Reisiek, Sandfohrt 1. Beginn ist um 20 Uhr.

Für Einsteiger: iPad-Workshop



Der Computer Club Elmshorn bietet am Sonnabend, 20. Mai, einen iPad-Workshop für Einsteiger an. Der Kurs richtet sich an Interessierte, die in die Bedienung des iPads reinschnuppern wollen. Es werden Informationen, Anleitungen zur Bedienung und die Einrichtung der Geräte sowie Hintergrundinformationen zum iPad gegeben. Der Workshop findet von 14 bis 17.15 Uhr in den Räumen des Computer Clubs, Königstr. 36a, statt. Die Teilnehmergebühr beträgt 25 Euro, für Mitglieder 20 Euro. Anmeldungen sind unter der Internetadresse www.computerclub-elmshorn.de möglich.



