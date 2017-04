Bei Elmshorn : A23 stundenlang gesperrt: Mit Müll beladener Lkw umgekippt

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Bunk 1 von 1

Elmshorn | Auf der A23 ist kurz nach 14 Uhr ein LKW, der mit Recyclingmaterialien beladen war, umgekippt. In Richtung Norden fahrend hatte der 66-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Kfz verloren. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Ausfahrt Horst/Elmshorn. Wie der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg auf Twitter mitteilte, lief der Verkehr gegen 15:45 Uhr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbei. Nach ersten Informationen sollen die Bergungsarbeiten noch bis in den frühen Abend andauern. Der Schaden wird auf mehr als 40.000 Euro geschätzt.

Aktuell läuft der Verkehr einspurig auf der #A23 an der Unfallstelle vorbei. Der #LKW hat Müll geladen. Die Fahrbahn wird vom #THW geräumt. pic.twitter.com/ex8XX60DXL — KFV Pinneberg (@KFVPinneberg) 10. April 2017

Der komplette Verkehr ist während der Sperrung ab der Ausfahrt Elmshorn von der Autobahn abgeleitet worden. Das Problem - auf der eigentlichen Umleitungsstrecke ist aber die Krückau-Brücke gesperrt. Das sorgt für weitere Verkehrsbehinderungen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 10.Apr.2017 | 15:10 Uhr