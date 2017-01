Gerberstraße : 51 neue Wohnungen für Elmshorn

1 von 1 Foto: Neue GeWoGE 1 von 1

Elmshorn | Kreispräsident Burkhard Tiemann (CDU) sprach von einem „Meilenstein“ für den Wohnungsbau in Elmshorn. Die Wohnungsbaugenossenschaft Neue GeWoGe investiert 7,8 Millionen Euro in den Bau von zwei Wohnanlagen in der Gerberstraße. Gestern Morgen wurde mit 130 Gästen Richtfest gefeiert. Die ersten Mieter sollen im September einziehen.

51 zwei- beziehungsweise zweieinhalb-Zimmerwohnungen entstehen in zentraler Lage in Elmshorn. 16 davon werden öffentlich gefördert. „Für diese Wohnungen liegt die Kaltmiete bei 5,65 Euro pro Quadratmeter. Bei den frei finanzierten kostet der Quadratmeter 8,50 Euro“, betonte Sandra Maader, Prokuristin und künftiges Vorstandsmitglied der Neue GeWoGe. Terrasse oder Balkon, Fahrstuhl, barrierearme Bäder: Maader ist davon überzeugt, dass die 51 Wohneinheiten schnell vermietet sein werden. „Es gibt schon viele Interessenten, darunter auch Mitglieder der Genossenschaft.“

„Leben am Wasserturm“ – unter dieser Überschrift firmiert das Neubauvorhaben. Als die Neue GeWoGe 2010 Wohnungen in der Turnstraße und eben an der Gerberstraße sanierte, wurde schnell klar, dass die beiden Bestandsgebäude – Baujahr 1950 – unter wirtschaftlichen Aspekten nicht saniert werden sollten. Die 39 Mieter mussten umziehen, dann folgte der Abriss. Im August 2016 wurde mit dem Neubauvorhaben begonnen.

Bezahlbarer Wohnraum: Dieses Schlagwort fiel gestern immer wieder. Der Kreispräsident wies drauf hin, dass im Zuge des demografischen Wandels vor allem auch kleinere Wohnungen nachgefragt werden. „Die Neue GeWoGe ist ein wichtiger Partner für den Kreis Pinneberg. Ihr geht es nicht um die Gewinnmaximierung, sondern um den sozialen Wohnungsbau“, sagte Tiemann. Die Genossenschaft habe in 1250 Wohnungen in Pinneberg, Elmshorn, Wedel, Schenefeld und Tornesch in den vergangenen Jahren insgesamt 58 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt.

Die Neue GeWoGe wurde im Juli 2005 gegründet. Zuvor war der geplante Verkauf der GeWoGe durch den Kreis gescheitert. Die Genossenschaft hat heute mehr als 2200 Wohnungen in ihrem Bestand und zählt zirka 2066 Mitglieder. In Pinneberg wurden in den Jahren 2012 und 2015 zwei größere Neubauvorhaben mit insgesamt 84 Wohneinheiten realisiert. Das Elmshorner Projekt „Leben am Wasserturm“ ist das dritte Neubauvorhaben. Die neue GeWoGe setzt sich für eine „gute und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung“ ein.

von Christian Brameshuber

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:10 Uhr