Unfall : 21-Jähriger fährt betrunken in mehrere Bäume - und bleibt unverletzt

Neuendorf | Stark alkoholisiert ist ein 21-Jähriger am Sonnabendmorgen in Neuendorf mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dabei gegen mehrere Bäume geprallt. Wie die Polizei heute mitteilt, war der junge Mann auf der Straße Moorhusen in Richtung Langenhals unterwegs. In Höhe der Hausnummer 21 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen mehrere Bäume. Unverletzt konnte er sich aus dem stark beschädigtem Wagen befreien. Danach habe er laut Polizei zu Fuß Hilfe geholt, um das Fahrzeug bergen zu können. Die Polizei informierte er nicht.

Zeugen waren es, die den Unfall der Polizei meldeten. Die Polizei geht davon aus, dass er den Beamten aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht Bescheid geben wollte. Ein späterer Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,82 Promille. Daraufhin ordnete ein Richter die Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins an. Nun muss sich der Elmshorner wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

erstellt am 30.Jan.2017 | 16:08 Uhr

