Der Ärger um die Hundesteuer : 2017 gelten neue Regelungen für Hundehalter

Elmshorn | Wenn Rebecca Nagel mit ihrer Hündin Lucy in Elmshorn unterwegs ist, werden ihr oft seltsame Blicke zugeworfen. Eine Frau hat ihrer Tochter einmal verboten, das Tier zu streicheln. Und in den Bussen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV), zu dem auch der Elmshorner Nahverkehr gehört, darf Nagel Lucy ebenfalls nicht mitnehmen. Das liegt alles daran, dass die sieben Monate alte Hündin zu der Rasse American Staffordshire-Terrier gehört und damit den Kampfhunden zugerechnet wird. Im Schleswig-Holsteinischen Hundegesetz ist die sogenannte Rasseliste zwar abgeschafft worden. Aber das Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber diesen Tieren bleibt.

Rebecca Nagel findet das „furchtbar“, schließlich würden Hunde nicht von selbst aggressiv, das sei Erziehungssache. „Ich kenne viele Hunde von dieser Liste“, sagt die 26-Jährige. „Wenn sie liebevoll erzogen und sozialisiert werden, sind das sehr familienbezogene, freundliche Tiere.“ Diese Ansicht teilt Oliver Joffroy, Vorsitzender des Elmshorner Polizei-Hund-Vereins. „Hunde haben eine über tausend Jahre alte Geschichte mit dem Menschen. Sie neigen nicht von Natur aus dazu, Menschen anzugreifen.“

Genau aus diesem Grund – weil in der Regel eben die Person am anderen Ende der Leine verantwortlich ist, wenn ein Tier aggressiv wird – hat das Land Schleswig-Holstein bereits zum ersten Januar 2016 ein neues Hundegesetz verabschiedet, in dem nur noch die Hunde als gefährlich gelten, die auch tatsächlich auffällig geworden sind. Dieses Gesetz ist auch in die neue Hundesteuersatzung der Stadt Elmshorn eingeflossen, die seit dem 1. Januar 2017 in Kraft ist. Ohnehin war in der Krückaustadt zwischen 2005 und 2015 nur einer der neun Hunde, die nach der Rassenliste als gefährlich eingestuft worden waren, auffällig geworden.

Zum ersten Januar diesen Jahres werden gefährliche Hunde in Elmshorn mit 540 Euro statt zuvor mit 90 Euro jährlich besteuert – wenn das Ordnungsamt in der Vergangenheit einen Beißvorfall bei diesem Hund registriert hat. Betroffen sind davon maximal 14 Hunde. Die betroffenen Halter ärgern sich trotzdem darüber. Bei Facebook macht eine Nutzerin die leere Stadtkasse dafür verantwortlich und schreibt sarkastisch, dass ihr „brandgefährlicher, 14-jähriger Terrier, der das Grundstück nur noch selten freiwillig verlässt“, jetzt als schnelle Einnahmequelle genutzt werde. Der Beißvorfall läge schon Jahre zurück und sei passiert, als ihr Ex-Mann noch im Besitz des Tieres gewesen sei. Zwar gebe es die Möglichkeit, durch einen Wesenstest die Ungefährlichkeit ihres Terriers nachzuweisen, jedoch sei das erst nach einem Jahr möglich. Und eine andere Halterin eines als gefährlich eingestuften Hundes weist darauf hin, dass ihr Hund ein einziges Mal vor acht Jahren geschnappt habe. „Wie soll ich mit einem zwölf Jahre alten, blinden Hund einen Wesenstest machen?“.

Dabei hat die Steuererhöhung für gefährliche Hunde ausnahmsweise nichts mit den finanziellen Problemen der Stadt Elmshorn zu tun. In den Beratungen in den politischen Ausschüssen hatte die Stadtverwaltung deutlich gemacht, dass die erhöhten Einnahmen fast vollständig durch den erhöhten Verwaltungsaufwand aufgefressen werden. Dass sich die Vertreter der CDU, der FDP und der Grünen dennoch für eine Erhöhung der Steuer ausgesprochen haben, hängt mit dem Abschreckungseffekt zusammen, den sich die Politiker davon versprechen. „Hunde sind tolle Tiere, aber wenn sich einer in einen Menschen verbeißt ist es völlig in Ordnung dass man ihm – beziehungsweise dem Menschen am anderen Ende der Leine – höhere Steuern abknüpft. Auf diese Weise kann man die Leute lenken“, hatte Immo Neufeldt (CDU) in einer Sitzung des Hauptausschusses im September argumentiert. Dem hatte Monika Czemper (SPD) widersprochen: Schon die normale Hundesteuer sei vor Hundebesitzern kaum zu rechtfertigen, da die Stadt nichts für Hunde tue. „Und kein Hund wird mehr oder weniger gefährlich dadurch, dass sein Besitzer 540 Euro bezahlen muss.“

Neue "Zweithunderegelung"

Auch die Elmshorner, die mehr als einen Hund besitzen, ärgern sich seit Anfang des Jahres über die Stadt. Denn auch die Hundesteuer für Zweithunde ist zum ersten Januar angehoben worden. Statt 96 Euro jährlich beträgt die Steuer jetzt 120 Euro. Für einen Dritthund wurde sie von 108 auf 150 Euro erhöht. „Langsam wird es ein teurer Spaß bei null Leistung durch die Stadt“, schreibt eine Facebook-Nutzerin. Sie wünscht sich in Elmshorn Auslaufflächen für Hunde und mehr Spender für Hundekotbeutel. Anders als in anderen Gemeinden im Umland gebe es in Elmshorn kaum Möglichkeiten, einen Hund frei laufen zu lassen. Es existiere lediglich eine privat betriebene umzäunte Auslauffläche für Hunde in Sibirien.

Tatsächlich gibt es für die Hundesteuer keine Zweckmittelbindung. Die Einnahmen müssen also nicht für Hundeausläufe oder Kotbeutelspender ausgegeben werden. Vielmehr hat sich die Verwaltung für die Erhöhung der Zweithundesteuer ausgesprochen, um sich dem Innenministerium gegenüber entgegenkommend zu zeigen und eine höhere Hundesteuer für alle zu umgehen, wie Gabriele Wiese, Leiterin des Amtes für Finanzen erklärt. „Wir liegen in Elmshorn mit der Hundesteuer weit unter dem, was in anderen Gemeinden in Schleswig-Holstein üblich ist. Wegen unseres defizitären Haushalts fordert das Innenministerium immer wieder, dass wir die Steuer anheben.“

Weil die Politik die reguläre Hundesteuer nicht habe anheben wollen, sei die Erhöhung der Zweithundesteuer ein Entgegenkommen von Seiten der Stadt gewesen.

von Cornelia Sprenger

erstellt am 07.Jan.2017 | 15:00 Uhr