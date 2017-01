1000 Aromen aus Kaffee zaubern

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Aromen von Walnuss oder Mandarine: „Da redet die Industrie nicht drüber“, ärgert sich Jens Schaffrinna. Dabei ist es für ihn schlicht „Wahnsinn, diese Fruchtsorten zu schmecken.“ Er schmeckt sie im Kaffee. Allerdings nicht im konventionellen aus der Großrösterei, sondern in den Sorten, die er in Kölln-Reisiek in seiner eigenen Rösterei herstellt: „Wir können fast 1 000 Aromen aus dem Kaffee herauszaubern.“

Unter dem Namen „Cupbeans“ macht Schaffrinna das seit 2012 hauptberuflich. Er gehört zu den Kaffeespezialisten, denen die Standardware nicht genügt: Kleine, handwerkliche Betriebe, die sich in der Deutschen Röstergilde zusammengeschlossen haben und ihre Mission verbreiten, dass Kaffee weit mehr ist als heißes, bitteres Getränk, das wach macht.

Im Zentrum des Betriebs steht die Röstmaschine. Schaffrinna erklärt die wichtigsten Unterschiede zur industriellen Röstung im großen Maßstab: Dort werden auf einen Schlag 500 Kilo Kaffee bei 600 Grad anderthalb bis drei Minuten lang geröstet, anschließend im Wassernebel abgekühlt und dann wieder getrocknet. Schaffrinna füllt in seine Maschine 15 Kilo Kaffee ein, der röstet dann bei 200 Grad rund 18 Minuten lang und trocknet anschließend an der Luft gute 20 Minuten lang. Das hat seinen Preis: Ein Kilo Kaffee kostet zwischen 20 und 26 Euro.

Mit diesem traditionellen Verfahren kitzelt Schaffrinna individuelle Geschmacksnoten aus den Kaffeebohnen. Gleichzeitig werde das Getränk bekömmlicher, sagt er: Für Magenbeschwerden nach dem Kaffee sei die Chlorogensäure verantwortlich; die bleibe beim industriellen Rösten im Kaffee, bei seiner Methode werde sie dagegen abgebaut.

Dafür gibt es bei Schaffrinna auch keine Kaffeesorte, die immer gleich schmeckt. Was der Röstmeister gut findet: „Wie schmeckt denn Costa Rica in diesem Jahr?“, die Neugier treibt ihn an.

Bei Schaffrinna gibt es knapp 30 Sorten – Mischungen und sortenreine Kaffees aus Nicaragua, Mexiko oder Äthiopien – Geschichten gibt es gratis obendrauf. Bei einem indischen Kaffee lernt man, dass er „monsuniert aufbereitet“ wird, das heißt, dass die Bohnen zum Reinigen 13 Wochen lang dem Monsunregen ausgesetzt und dabei alle drei Tage gewendet werden. Die Finca Rosenheim in Peru wird von Schweizer Auswanderern betrieben, die stellen sehr köstlichen, aber raren Kaffee her, erzählt Schaffrinna.

Bio ist bei Schaffrinna kein Thema: „keine Nachfrage“, sagt Schaffrinna und erklärt: Nach dem Rösten wären Reste von Pestiziden sowieso nicht mehr nachweisbar. Wichtig in seinem Geschäft ist allerdings der fair-trade-Gedanke, also die Idee, die Produzenten angemessen für ihren Rohstoff zu bezahlen. Schaffrinna erzählt von einem Schulneubau in Mexiko oder einer Frauenplantage in Nicaragua, die mit seinem Kaffee unterstützt werden.

„Die meisten Kunden sind es Leid, die Industrieplörre zu trinken“, beschreibt der Kölln-Reisieker seine Klientel. Sie dürfen ihm nicht nur beim Rösten – immer dienstags und donnerstags – zugucken, vier Mal im Jahr veranstaltet Schaffrinna auch Kaffee-Seminare. Schon allein mit der Gießtechnik könne er aus der gleichen Kaffeesorte im gleichen Filter drei verschiedene Aromen herausholen, erklärt er. Eine Waage gehört für ihn zum bewussten Kaffeegenuss dazu, Mahlgrad und Zubereitungsart – ob in einer Kaffeemaschine, einer Stempelkanne oder per Handfilter – beeinflussen den Geschmack ebenfalls.

Schaffrinna machte sich gemeinsam mit seiner Frau Michaela 2012 als Kaffeeröster selbstständig. Vorher hatte er einen Sanitärbetrieb geleitet, bis zum Burnout. In der Rehabilitation besannen sich die beiden darauf, dass ihr nebenberuflicher Kaffeeausschank ihnen viel Spaß gemacht hatte und beschlossen, sich mit einer Rösterei etwas Neues aufzubauen. Inzwischen kauft Schaffrinna seinen Kaffee zur Absicherung gegen Währungsschwankungen in Warentermingeschäften ein, röstet rund elf Tonnen pro Jahr und 2016 konnten die Kölln-Reisieker das erste Jahr von ihrem neuen Geschäft leben. 30 000 bis 40 000 Aromaschutzbeutel mit Kaffee packen Michaela Schaffrinna und in Teilzeit ihre Tochter Denise pro Jahr von Hand ab. Eine halbautomatische Maschine zur Vereinfachung dieser Arbeit ist schon bestellt.

Verkauft wird der Kaffee im Laden, der zur Rösterei gehört. Sonnabends steht der Cupbeans-Anhänger auf dem Elmshorner Wochenmarkt, einige Supermärkte, Cafés und Hofläden in der Umgebung haben den Kaffee ebenfalls im Angebot. Dazu kommt ein Onlineshop.

Schaffrinnas wälzen auch schon Erweiterungspläne: Wenn alles klappt, wollen sie für ihre Rösterei einen Neubau errichten. Der soll dann mit Ausschank und Stehtischen ausgerüstet werden.





Im Internet: www.cupbeans.de/





Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen