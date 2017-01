Tiere : Zwischen Kaulquappe, Ziege und Tapir

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Sie treffen sich am Hausmeisterhaus an der Isarnwohld-Schule und warten, dass sie abgeholt werden. „Und? Wozu habt ihr Lust?“ fragt Volker Strehlow die Schüler. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins „Freunde des Tierparks Gettorf“ und bietet eine Tierpark AG für die Fünft- bis Siebtklässler an der weiterführenden Schule an. Aber seit Februar arbeitet auch die Grundschule, die Parkschule, mit dem Förderverein zusammen und organisiert für Schüler ab dem dritten Schuljahr den regelmäßigen Ausflug als Arbeitsgemeinschaft in den Tierpark.



Tierpark-AG

14 Kinder, darunter mehr Mädchen als Jungs, kommen dienstags zur Tierpark-AG. Sie begleiten die Tapirfütterung, gucken zu, wie die Erdmännchen langsam handzahm werden oder helfen bei den Ziegen und Schafen im Streichelzoo. Die Tierpark-AG geht jeweils ein Schuljahr lang, aber die Schüler können eigentlich jederzeit ein- oder aussteigen. Einige der Tierfreunde belegen das Angebot auch zweimal nacheinander. Bei den Teilnehmern der Isarnwohld-Schule sind die Tapire besonders beliebt. „Die lassen sich fallen, wenn man sie lang genug streichelt“, sagt Leonie. Die Zwölfjährige genießt es, ganz nah an den Tieren sein zu können. „Tapir-Kuscheln“ nennt sie das. Jamie (11) findet es toll, dass man in der AG viel Neues über die Tiere im Park erfährt und sie auf diese Weise kennenlernt. Anna (10) übernimmt gern die Fütterung. Auch ihre Lieblinge sind die Tapire. Lea ist am Liebsten bei den Ziegen und Schafen im Streichelzoo. „Bei allem, was wir tun, müssen wir uns ein wenig nach dem Wetter richten“, erklärt Volker Strehlow. Und nach den Jahreszeiten. Im Frühjahr und Sommer sind die Gruppen oft am Teich, dann wird nach Kaulquappen gefischt. Mit dem Mikroskop werden die Teilchen und Kleinstlebewesen, die im Wasser zu finden sind, untersucht und bestimmt. „Dabei lernen die Kinder zum einen den Umgang mit dem Mikroskop und darüber hinaus, ob der Teich gesund ist“, sagt der Fördervereinsvorsitzende. Lehrreich soll es sein, aber im Vordergrund stehen immer die Wünsche der Kinder. „Es ist eine AG und kein Unterricht“, Strehlow kennt den Unterschied als pensionierter Lehrer der Jarnwith-Schule ganz genau.

Die AGs sind nur ein Angebot des Fördervereins, aber die Zusammenarbeit mit den Schulen ist dem Vorsitzenden sehr wichtig. Der Tierpark ist als Außerschulischer Lernort (ASLO) anerkannt. Auch Biologie-Lehrer wenden sich an den Förderverein, wenn sie auf der Suche nach einem Projekt sind, das den Unterricht ergänzen kann.

Der Förderverein „Freunde des Tierparks Gettorf“ hat 2016 Jubiläum gefeiert. Volker Strehlow hat den Vorsitz vor zwei Jahren von Dr. Wolfgang Böckeler übernommen. Sein Stellvertreter Horst Wardin hat im vergangenen Jahr Gerd Hofmann abgelöst. Neben den beiden gehören Marion Möller als Schriftführerin und Rüdiger Hannemann als Kassenwart zum geschäftsführenden Vorstand.



Seit zehn Jahren FÖJ

Alles im Griff beim Förderverein hat aber auch Christin Hüffer. Die 17-Jährige verbringt ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) im Tierpark. Seit zehn Jahren beschäftigt der Förderverein FÖJler. Viel Büroarbeit fällt an, aber auch die Planung von Projekten und die Begleitung aller Angebote gehören zum Vollzeit-Arbeitstag von Christin. Sie betreut die täglichen Sommerferien-Aktionen, wie den Wassertag oder das Forschercamp, das für alle interessierten Kinder immer am Mittwochnachmittag öffnet. Und es kommen immer mehr aktive Aufgaben, wie die Fütterungen und das Tiertraining zu den Aufgaben dazu. Zur Freude der FÖJlerin und dem Vorsitzenden. „Das Ö wird immer weiter ausgebaut“, sagt er.

Viele Angebote finden im i-Punkt-Natureum statt. Der Flachdach-Bau wurde mit Hilfe einer Förderung der Bingo-Lotterie vor etwa zehn Jahren im Tierpark aufgestellt und seitdem Stück für Stück ausgebaut, erneuert und die Ausstattung erweitert. Es gibt Mikroskope und Binokulare für stereoskopisches Sehen. „Hier wird experimentiert“, erklärt Strehlow. Schlangenhäute, Spinnen, Schmetterlingsflügel werden untersucht. Im anliegenden Wald werden Blätter und Bodenproben genommen und inspiziert. „Es war der Wunsch Böckelers, den Menschen auch den Mikrozoo näherzubringen“, berichtet Strehlow. „Das haben wir übernommen und weitergeführt“.

Nicht nur Information, auch für Integration steht das i im i-Punkt-Natureum. Der Förderverein hat die „Seh-Pfade“ im Tierpark eingerichtet und so sehbehinderten Besuchern einen interessanten Rundgang ermöglicht. An der Erweiterung und dem Ausbau des Sehbehindertenprojekts wird weiter gefeilt.

Im Sommer wurde die leuchtend gelbe Tapirspur vom Bahnhof bis zum Eingang des Tierparks in der Süderstraße angelegt. Die Gemeinde hat sich an den Kosten beteiligt, aber ansonsten finanziert sich der gemeinnützige Verein über Mitgliedsbeiträge. Rund 110 Mitgliedschaften zählt der Verein, darunter viele Familien, so dass die Gesamtzahl der Mitglieder gut 200 beträgt. Regelmäßig wird ein Herbst- und Frühjahrsmarkt in der Reithalle angeboten, auch einen Kalender bringt der Förderverein pro Jahr heraus.



Pläne für 2017

Im vergangenen Jahr hast sich der Förderverein erstmals gemeinsam mit dem Tierpark auf der Grünen Woche in Berlin präsentiert, um die Aktiv Region Hügelland am Ostseestrand bekannter zu machen. Die Berlinreise ist auch in diesem Jahr geplant. Weitere Pläne für das neue Jahr. „Wir haben das alte Imkerhaus dazu gewinnen können“, berichtet Horst Wardin. Der Ausbau als Werkstatt, inklusive Anstrich, Licht und Heizung, stehen an. Ein Wunsch, der aber noch nicht so absehbar ist, ist die Aufstellung einer digitale Infostele im Tierpark. „Da sind wir noch dran“, so Strehlow.

Der Jahresempfang des Fördervereins am Sonntag, 8. Januar, für die Mitglieder, Gäste aus Vereinen und Verbänden sowie der Politik beginnt um 11 Uhr in der Paradieshalle.

von Doris Smit

erstellt am 03.Jan.2017 | 06:59 Uhr

