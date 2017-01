Tierisch : Wuschel sei Dank: „Allein, aber nicht einsam“

1 von 1 Foto: dis 1 von 1

Damp | Rosemarie Bratsch strahlt. Und auch wenn die 82-Jährige Schmerzen beim Gehen hat, sie will jeden Tag raus an die frische Luft. Das hält sie jung und bei Laune, sagt sie und krault „Wuschel“. Wuschel ist ein etwa sieben Jahre alter Malteser Mischling, der seit neun Wochen das Leben von Rosemarie Bratsch teilt. Doch nicht nur die Seniorin in Vogelsang-Grünholz ist glücklich, auch der kleine Vierbeiner blüht auf. Er saß schon in einer Todeszelle für Straßenhunde in Spanien.

„Das passte sofort bei uns“, sagt Rosemarie Bratsch. Erst im Spätsommer hatte sie ihren Border Collie nach schwerer Krankheit im Alter von fast 15 Jahren verloren. Einen neuen Hund, und schon gar keinen Welpen, mochte sie wieder haben. Dennoch sprach sie mit ihrer Tochter Christiane oft über Hunde. Im März 2014 erlebte sie bei deren Hündin „Miss Elly“ die Geburt von zwölf Labrador Welpen. Immer wieder schauten sie auch bei Tierheimen vorbei, um vielleicht doch einen kleinen, nicht mehr ganz jungen Hund für die Seniorin zu finden. „In den Tierheimen gab es keine mittelalten Tiere“, berichtet Christiane Bratsch. „Alle Leute wollten immer nur Welpen haben.“ Das ließ der Tochter keine Ruhe. Irgendwann stolperte sie im Internet über ein Foto von Wuschel mit dem Untertitel: „Will mich denn wirklich keiner haben?“ Noch in der Nacht nahm sie Kontakt zu Fritz Dogs Espania auf. Eine Gruppe Ehrenamtlicher, die sich bemühen Hunde von der Straße und aus den staatlichen Einschläferungsheimen in Spanien an Familien und private Halter zu vermitteln.

Eine Woche später kamen Partner der Gruppe nach Vogelsang. Im Auto hatten sie sechs Hunde aus Spanien, die bereits vorübergehend in Pflegefamilien untergebracht waren, berichtet Christiane Bratsch. Nach einander besuchten die Hunde die Seniorin. Wuschel schaute sie in die Augen und wusste, dass der kleine Rüde zu ihr wollte – und er blieb.

„Die erste Zeit war sehr spannend“, erinnert sich Rosemarie Bratsch. Wuschel war immer angespannt, fand gar keine Ruhe, hatte Angst und schnappte auch mal. Er sei immer auf der Flucht gewesen, so wie er es auf der Straße erlebt hatte. Nachts war er immer sprungbereit, falls die Hundefänger kamen, berichtet Tochter Christiane. Ihm müsse es sehr schlecht ergangen sein, dies hatte sie über die Organisation erfahren. Und auch das richtige Essen für den Straßenhund zu finden, war schwer. Erst jetzt gewöhnt er sich an Hundefutter, das kannte er nicht. Statt dessen schnappte er nach Plastiktüten und Müll, immer auf der Suche nach Essbarem. Obst hingegen, das mag er – ob Melone, Kaki oder Äpfel – er mag es. Nicht mal Leckerchen mag er, mit denen spiele er nur, sagen die Frauen.

„Jetzt kommt er zur Ruhe und hat Vertrauen gefasst“, berichtet Rosemarie Bratsch. Und er schlafe auch durch. Nicht abgelegt habe er die Angewohnheit Betten und Kissen zu durchwühlen und dabei Höhlen zu bauen. Auch sein Fluchtinstinkt hat sich gelegt, berichtet die Halterin und ist glücklich. „Ich bin zwar allein, aber nicht einsam mit Wuschel“, sagt sie überglücklich.

In Labradorhündin „Miss Elly“ und „Caliano“ (Welpe Nummer acht von 12 aus dem Wurf 2014) hat Wuschel auch Freunde gefunden. Zusammen toben sie herum. Mehr noch, sie haben den kleinen Malteser-Mix als Familienmitglied aufgenommen. Nun arbeitet die Senioren noch an den Hundekommandos, denn die versteht Wuschel bislang nur auf Spanisch. Und sollte Annemarie Bratsch mal Hilfe brauchen, dann weiß sie, dass der kleine Spanier bei ihrer Tochter und ihren Hunden in guten Händen ist.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 07.Jan.2017 | 06:54 Uhr