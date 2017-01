Vorträge im Ratssaal : Wissenschaft aus erster Hand

1 von 1 Foto: smit 1 von 1

Altenholz | „Ich finde es faszinierend, dass wir hier in Altenholz diese Nähe zur Universität haben und teilhaben können, an der aktuellen Wissenschaft“, erklärt Dr. Heide König. Sie leitet die Sektion Altenholz der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft (SHUG). Wissen für Jedermann – so lautet das Motto der SHUG und so bringt sie Professoren aller Fakultäten der Christian Albrechts Universität (CAU) ins ganze Land.

Auch in diesem Jahr wird es im Stifter Ratssaal eine Reihe interessanter Vorträge geben. Bereits im Sommer des Vorjahres bereiten die Vorsitzende und Kassenwartin Barbara Suhr eine Vorauswahl an Vortragsthemen vor. Aus rund 140 aktiven Professoren wird ausgewählt, das Vorlesungsverzeichnis studiert. Die rund 180 Mitglieder, darunter viele Paare, kreuzen an und Dr. König stellt die Kontakte her. „Es soll aus vielen Bereichen etwas dabei sein – aus der Medizin, Geschichte, Musik und Literatur“, beschreibt sie. Einige der Professoren sind neu, andere haben in Altenholz bereits mehrfach vorgetragen und sind gern gesehene Gäste.

So zum Beispiel Professor Dr. Dr. Manfred Hanisch. Der Historiker eröffnet das Programm am Donnerstag, 9. Februar, und führt damit seine Vortragsreihe über die (Kriegs-)jahre 1914 bis 1919 fort. „Vor genau 100 Jahren“ heißt es bei ihm. „1917 war ein besonders spannendes Jahr, mit der russischen Revolution und dem Kriegseintritt der USA gegen Deutschland“, beschreibt König. Sie schwärmt von dem Dozenten, der so fesselnd erzählen kann, dass er immer wieder gewünscht werde: „Er ist hervorragend“.

Ebenfalls nicht neu in der Auswahl, ist Professor Dr. Dr. h.c. Thomas Bosch, der am Donnerstag, 9. März, über die Fortschritte in der biologischen Forschung referieren wird. Kann die Medizin eines Tages altersbedingte Krankheitsprozessen stoppen? Oder gar die Basisabläufe des Alters behandeln? „Ein brillianter und nachgefragter Referent mit einem spannenden Thema“, verspricht die Vorsitzende.

Neu unter den Vortragenden ist Professor Dr. Hinrich Schulenberg. Er wird am Donnerstag, 13. April, über die Evolution von Krankheitskeimen und den Kampf gegen Antibiotikaresistenzen vortragen. „Medizinische Themen interessieren einen Großteil unserer Mitglieder“, berichtet Barbara Suhr.

„Eine feine Art zu referieren“, bescheinigen Suhr und König, Professor Dr. Dr. h.c. Gerhard Fouquet, der am Donnerstag, 11. Mai, einen Vortrag über die sprachliche Verständigung der Kaufleute auf Reisen im mittelalterlichen Europa halten wird.

„Wo seid ihr denn alle?“ heißt es in dem Vortrag von Professor Dr. Wolfgang J. Duschl vom Institut für Astrophysik am Donnerstag, 8. Juni. Mit seiner Rhetorik und seinem Charisma sei er in der Lage, Hunderte für ein Thema zu begeistern, sind König und Suhr sich einig.

Nach der Sommerpause gibt es ein neues Gesicht im Ratssaal: Professor Dr. Robert Göder ist der Leiter des Schlaflabors am Niemannsweg in Kiel und wird am Donnerstag, 7. September, über die Veränderung von Hirn und Psyche während des Schlafes referieren. Tipps für gesunden Schlaf und die Behandlung von Schlafstörungen gibt es obendrein.

Schottisch wird es am Donnerstag, 12. Oktober, wenn Professor Dr. Christian Peifer vom Institut für Pharmazie unter dem Titel „A wee dr(e)am of scotch wisky“ einen Vortrag über Whiskey-Sorten hält – inklusive Tasting und Quiz.

Schon Tradition hat es, dass Dr. Klaus Mader, Leiter des Kammerorchesters der CAU, die Vortragsreihe im November abschließt. Am Donnerstag, 9. November, spricht er über das Leben und Werk Antonin Dvoráks.

Oft nehmen sich die Referenten im Anschluss an ihren Vortrag noch die Zeit, mit den Zuhörern zu diskutieren oder Fragen zu beantworten. „Das Angebot ist einzigartig in Deutschland“, schwärmt die Vorsitzende.

Trotzdem war 2016 kein gutes Jahr für die Sektion Altenholz. Nur 552 Interessierte kamen zu den Vorträgen – nur etwa die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. 2017 soll wieder besser werden. „Es ist immer schwierig, wenn es viele Parallelveranstaltungen gibt. Das ist manchmal schwer planbar“, erklärt König. Im Schnitt sei das Interesse aber durchaus groß: 70 bis 80 Gäste sind regelmäßig da. Bei einigen Vorträgen waren es sogar schon über 100.

Etwa 4600 Mitglieder zählt die SHUG in mehr als 50 Sektionen. Die Sektion Altenholz wurde im Jahr 2000 von Professor Dr. Jörg Sauter gegründet, seit 2010 wird sie von Dr. Heide König geleitet.



> Alle Vorträge beginnen im Saal des Stifter Rathauses um 19.30 Uhr. Infos: www.altenholz.de unter Termine oder shug-uni.de unter Sektion Ahz

von Doris Smit

erstellt am 07.Jan.2017 | 06:21 Uhr