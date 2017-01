Unterschriftensammlung : Windenergie – Gegner fordern Bürgerbeteiligung

vergrößern 1 von 3 Foto: Kierstein 1 von 3

Eckernförde | Das Thema Windkraft spaltet die Gemüter. Vor allem in Schleswig-Holstein wird hitzig über den weiteren Ausbau von Windkraftanlagen debattiert. Die Volksinitiative „Gegenwind Schleswig-Holstein“ gehört zu den starken Gegnern dieses Ausbaus.

Aus diesem Grund wurden im ganzen Bundesland am Sonnabend Infostände aufgestellt um die Bürger zu informieren. Auch in Eckernförde bauten Margit Herda, Wolfgang Herda, Diana Lenk, Renate Sommer und Bernd Hesse einen Stand in der Kieler Straße auf. Dabei stand das Sammeln von Unterschriften im Vordergrund. Die Liste soll die Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung bei der Regionalplanung Wind bestärken. „Es kann irgendwo nicht sein, dass das Land Bürgerentscheide ignorieren kann und sich so über den Willen der Bürger hinwegsetzt“, sagt Lenk. Um den Bau der Anlagen trotzdem zu forcieren, würden einfach Sondergenehmigungen erteilt.

Eine zweite Liste für die Forderung nach einem größeren Abstand zwischen Wohnbebauung und den Anlagen lag neben der Liste für mehr Bürgerbeteiligung. In Schleswig-Holstein gilt, dass einzelne Wohnhäuser wenigstens 400 Meter von einer Anlage entfernt sein müssen. Bei Wohnsiedlungen erhöht sich der Abstand auf 800 Meter. „Viele sind sehr gut über das Thema informiert. Da wissen einige, dass der Abstand in anderen Bundesländern auf das Zehnfache der Anlagenhöhe festgesetzt ist“, sagt die Unternehmensberaterin Lenk. So entstanden an dem kleinen Stand auch Diskussionen über das Für und Wider von Windenergie.

„Bei uns in Loose soll das ja alles noch kommen. Da kann man auch jetzt schon ein Zeichen dagegen setzen“, sagt Bernd Klos. Auch seine Frau Franziska unterschrieb beide Listen. „Eigentlich wollten wir hier nur spazieren gehen, aber das passt uns gut“, betont sie. Am Ende unterschrieben alleine im Ostseebad 280 Menschen beide Anträge. Auch in Vogelsang-Grünholz konnten 80 Befürworterunterschriften gesammelt werden. In Rieseby unterschrieben 72 Bürger auf der Liste.

„Mit so viel Beteiligung haben wir am Anfang überhaupt nicht gerechnet“, sagt Diana Lenk freudig. Aber sie gibt auch zu, dass es negative Äußerungen zu ihrer Sammlung gab. Zwischen zwei und fünf Prozent der Befragten stünden nach Aussage von Lenk der Gegenbewegung negativ gegenüber. „Da gibt es dann auch mal den einen oder anderen flapsigen Kommentar, aber damit muss man leben“, sagt Bernd Hesse von der Volksinitiative Gegenwind Schleswig-Holstein. Trotzdem würden sie in allen Altersklassen von 15 bis 95 Jahren vorwiegend positive Resonanz erfahren. Auch in Zukunft wollen die Mitglieder der Initative weiter informieren und aktiv gegen den weiteren Ausbau von Windkraftanlagen vorgehen.