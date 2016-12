Feuerwehr-Kalender aus Gross Wittensee : Werbung für die Wehr: Diese Brandschützer packen aus

vergrößern 1 von 7 Foto: Stefan Dirks 1 von 7











Gross Wittensee | Wer von einem Feuerwehrkalender abenteuerliche Einsatzfotos und historische Fahrzeugbilder erwartet, der wird von der Groß Wittenseer Ausgabe 2017 überrascht werden. Auf den zwölf Kalenderfotos blitzen nicht nur Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge auf, sondern auch nackte Haut.

Im Januar rekelt sich – eingewickelt in einen Löschschlauch – Heike Evers, und im Februar verhüllt nur ein Absperrband den Busen von Patricia Ziemer. Für die Dezember-Seite posierten Wolfgang Dummer und Dirk Brien vor der Nebelmaschine, und im Juni stemmen sich Marten Clausen und Carsten Kornath mit freiem Oberkörper gegen das Rettungsboot.

Sexy Posen auf zwölf Seiten, aber alle nicht ordinär. Auf den Fotos pfeifen die Brandschützer auf die Uniformvorschriften. Im Einsatz würde natürlich ein bisschen mehr Schutzkleidung getragen werden.

Wie Wehrführer Stefan Dirks betont, handele es sich um einen spaßig-erotischen Kalender, der nur in limitierter Auflage für 15 Euro erhältlich ist. Die Idee hatte Kameradin Heike Evers. Sie war es leid, im Gerätehaus immer auf einen Kalender gucken zu müssen, auf dessen Seiten sich Hochglanz-Models zeigten. Und das Schlimmste daran: alles keine original Feuerwehrfrauen und -männer.

„Was die können, können wir auch und noch besser“, dachte sie sich. Stefan Dirks, gleichsam leidenschaftlicher Fotograf, war von der Idee begeistert. „Die Aktion schweißt die Truppe zusammen“, erzählt er, außerdem bessere sie die Kameradschaftskasse auf und werbe für die Wehr.

Beim Feuerwehrball wurde der Kalender erstmals vorgestellt und verkauft, beim Weihnachtsmarkt dann ein weiteres Mal. „Es gab nur positive Reaktionen“, berichtet Dirks. Denn so, wie sich die Frauen und Männer auf den Kalenderseiten präsentieren, zeigt sich auch der Spaß, den sie bei den Foto-Shootings gehabt haben.

„Die Fotoaufnahmen waren klasse“, erinnert sich Heike Evers gerne zurück. Peinlich seien einem die Posen vor der Kamera nicht gewesen, alle seien mit Spaß dabei gewesen. Viel gelacht wurde, als beispielsweise Yannick Groth mit rußverschmiertem Gesicht und der Axt in der Hand Maleen Hamann schulterte oder Amtswehrführer Frank Schröder mit bloßem Oberkörper ein Stofftier vom Baum rettete. Über 100 Fotos seien es bei jedem Mann oder jeder Frau gewesen, fünf bis sechs kamen in die engere Auswahl.

Posiert wurde vor verschiedenen Kulissen. Am Gerätehaus, in der Fahrzeughalle oder in der Natur. Ästhetisch sollten die Bilder werden, aber auch alle mit einem Schuss Selbstironie. Und das kam bei den Groß Wittenseern gut an. Für 2018 soll es wieder einen Kalender mit vielen neuen Gesichtern geben. Interessenten von Models haben wir schon“, sagt Dirk, „es gibt sogar Anfragen aus der Ehrenabteilung.“

Die nächste Gelegenheit den Kalender zu kaufen, ist heute ab 19 Uhr beim Punschen vor dem Gerätehaus. Der Erlös aus dem Punschverkauf kommt der Jugendfeuerwehr zugute.

von Achim Messerschmidt

erstellt am 23.Dez.2016 | 06:40 Uhr