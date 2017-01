Bürger laufen Sturm gegen Windkraft : Weiterer Schritt zum Bürgerentscheid

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Schlafstörungen, Schwindel, ein dumpfes Dröhnen, rotes Lichtflackern – die Symptome und Wahrnehmungen, die die Holtseer schon 2015 meldeten, sind vielfältig. Dass diese Beschwerden unmittelbar mit dem hohen Aufkommen an Windkraftanlagen in der Gemeinde zusammenhängen, davon sind die Anwohner überzeugt. Daher war auch am Donnerstagabend das Interesse an dem Infoabend mit Dr. Susanne Kirchhof in Lehmsiek groß. Schon vor Beginn um 19.30 Uhr mussten zusätzliche Stühle im Saal aufgestellt werden, bis alle der rund 120 Besucher einen Sitzplatz hatten. Unter ihnen waren nicht nur Holtseer und nahezu der gesamte Gemeinderat, sondern auch Bürger aus den Nachbargemeinden Goosefeld, Haby und Altenhof sowie dem Schwansener Raum.

Susanne Kirchhof ist selbst Holtseerin und seit zwei Jahren Vorsitzende von Gegenwind Schleswig-Holstein. Im Mittelpunkt ihrer Ausführungen standen die beiden Volksinitiativen „Abstand“ und „Mitbestimmung“, die am 9. Dezember 2016 gestartet wurden. 20 000 Unterschriften sollen landesweit für beide Initiativen gesammelt werden. Schon jetzt sind es rund 3000. Und am Donnerstagabend kamen weitere hinzu. Ziel ist zum einen die zehnfache Windkraftanlagen-Höhe als Mindestabstand zwischen neuen Windkraftanlagen und Häusern, mindestens aber 1000 Meter. Zum anderen sollen bei der Windkraft-Ausbauplanung gemeindliche Stellungnahmen verbindlich für die Landesplanung sein. Die Volksinitiative hat ein Jahr Zeit, um die 20 000 Unterschriften zu mobilisieren. Entspricht der Landtag anschließend nicht ihrem Anliegen, können die Initiatoren ein Volksbegehren anstrengen. Sollte es dieses geben, könnten die Bürger direkt über die Windkraft-Streitpunkte abstimmen. „Ein demokratischer Weg“, sagte sie. Dass ein begründeter Gemeindewille keine rechtssichere Berücksichtigung finde, widerspreche ihrem Verständnis von Demokratie, sagte Kirchhof.

„Wir sind für einen vorsorgenden Immissionsschutz“, betonte Kirchhof, dazu gehörten vor allem größere Abstände von Anlagen zur Wohnbebauung. Die Anlagen würden immer größer, die Abstände aber nicht, kritisierte sie. Olaf und Birgit Sass blicken von ihrem Fenster aus auf zehn Windkraftanlagen. Die Lärmbelastung sei immens. Der gesetzliche Richtwert von 45 dB sei nach eigenen Messungen schon mehrfach überschritten worden. Morgens um 3 Uhr oder auch um 22 Uhr seien Werte zwischen 49 und 59 dB erreicht worden. „Eine Erhöhung um 6 dB wird als Verdopplung des Schalldruckpegels wahrgenommen“, so Kirchhof. Zudem wies sie auf den Infraschall hin. Dabei handele es sich um Frequenzen, die für das menschliche Ohr nicht hörbar sind, aber sich dennoch auf den Körper auswirkten. Dieser Infraschall werde bei Messungen und Grenzwerten aber gar nicht berücksichtigt.

Für Holtsee befürchtet Kirchhof, dass das Ende der Fahnenstange in Sachen Windkraft nicht erreicht sei. „Das Land will Konzentrationszonen schaffen, wo Anlagen stehen, kommen noch mehr.“ Zwei Prozent der Landesfläche sollen für Windenergie genutzt werden. Laut neuestem Entwurf des Regionalplans sollen es in Holtsee bei einer Gemeindefläche von rund 2200 Hektar Fläche 40 Hektar Windvorrangflächen werden, das entspreche 18 Prozent. „Irgendwann sind wir nicht mehr das Land zwischen den Meeren, sondern das Land zwischen den Mühlen“, sagte die Holzdorferin Sylvia Green-Meschke.

Nicht nur Volksinitiativen, sondern gleich eine Verfassungsklage empfiehlt die Sehestedterin Petra Reimer den betroffenen Gemeinden. Denn schließlich werde die verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie angetastet. Die Gemeindevertretungen sollen einen entsprechenden Beschluss fassen und über das Amt eine Klage einreichen.

„Werden sie laut“, forderte Jürgen Stöben aus Neuwittenbek. Er bedauerte, dass es in seiner Gemeinde nicht gelungen war, die Bürger zu mobilisieren. Mit Protestaktionen müssen die Parteien den Unmut der Bürger zu spüren bekommen. Stöben wies auf den enormen Wertverlust der Immobilie durch die Nähe zu den Anlagen hin. Man müsse mit Einbußen von 40 bis 50 Prozent rechnen. Der Immobilienbestand in Neuwittenbek hätte sich durch diese jüngste Entwicklung von 80 Millionen Euro um 11 Millionen Euro reduziert, so seine Einschätzung.

„Was können wir tun?“, wollte der Holtseer Rüdiger Zander konkret wissen. Kirchhof erinnerte an die Unterschriftenaktion, von der der Erfolg eines Volksentscheids abhänge und appellierte, zu den Regionalplänen bei der Landesplanung Stellung zu nehmen. Das sei bis Ende Juni möglich. Sowohl übers Internet (www.bolapla-sh.de) als auch schriftlich können Stellungnahmen abgegeben werden. Es könnten immisionsschutzrechtliche Bedenken, Beobachtungen von Vogelflug oder auch touristische Belange angeführt werden.



