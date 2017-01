ORIGINELLER KÜSTENSCHUTZ : Weihnachtsbäume schützen vor Überflutung

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Ausgediente Weihnachtsbäume bekommen im Ostseebad ein zweites Leben, wenn auch in völlig anderer Form. Das gilt jedenfalls für diejenigen, die im Dezember die Kieler Straße und den Weihnachtsmarkt schmückten. Anderswo werden Tannenbäume geschreddert oder verbrannt – nicht so in Eckernförde. Das Grün eignet sich hervorragend zur Ausbesserung der Faschinen im Sandfangzaun an der Promenade. Stets am Jahresanfang bessern die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei mit dem kostenlosen Füllmaterial den Faschinenzaun aus. Gestern haben sie mit den Arbeiten begonnen.

Auf dem großen Parkplatz in der Preußerstraße lagern die Tannenbäume. Aufgrund ihrer Größe eignen sich bei den meisten Bäume nur ihre Zweige für den Faschinenbau. Da kommt Matthias Fock (45) ins Spiel. Mit einer Motorsäge trennt er die Zweige vom Stamm. So haben die Gärtner gestern Vormittag auch die große Nordmanntanne vom Rathausmarkt zerkleinert und ihre Zweige im Faschinenzaun auf Höhe des Hotels Seelust eingearbeitet. So manches Mal fällt ihnen dabei eine an den Zweigen vergessene Weihnachtsdekoration in die Hände. „Die sammeln wir in einer Kiste“, verrät Kolonnenleiterin Anja Schöning (34).

Vor 38 Jahren, seit der Schneekatastrophe 1978/79, wurde der Faschinenzaun, der die Strandpromenade vor Sand und Überspülung schützen soll, gesetzt. Längst ist das erste Material durch neues ersetzt worden. Was damals aus der Not heraus geboren wurde, hat sich bis heute bewährt und ist in der Form in Schleswig-Holstein einzigartig. Normalerweise bestehen die walzenförmigen Faschinen aus Reisig- beziehungsweise Rutenbündeln. Schöning und ihre Kolleginnen Susanne Jagemast (52) und Nina Dreeßen (34) stopfen die neuen Tannenzweige in den Zaun. Mit Rödeldraht zurren sie das Grün mithilfe einer riesigen Nadel fest. „In diesem Jahr sind die Schäden durch die Witterung oder Vandalismus nicht groß. Wir müssen nur ausbessern“, erklärt Schöning. Auch das Hochwasser in der Nacht zum 5. Januar hat keinen Schaden am Zaun angerichtet.

Rund 1800 Meter (vom Hotel Seelust bis zum Restaurant Kreta) werden die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei in den nächsten zwei Wochen kontrollieren und ausbessern.

von Susanne Karkossa-Schwarz

erstellt am 17.Jan.2017 | 04:22 Uhr

