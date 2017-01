Internet : Webseiten benötigen Zeit und Muße

1 von 1 Foto: Lausen 1 von 1

Barkelsby | Ohne Internet läuft heute fast nichts mehr. Fast jeder Bürger greift darauf zurück. Das merkten auch Vereine und Verbände, die ab Ende der 90er-Jahre reihenweise eigene Internetseiten aufbauten. Heute gehört es für viele Vereine dazu, mit einem eigenen Internetauftritt erreichbar zu sein. In der Praxis aber gibt es große Unterschiede in der Internetpräsenz und Pflege der Angebote, wie eine nicht repräsentative Umschau in Schwansen ergab. Gut präsentieren sich die meisten Sportvereine. Ob Vfl Damp-Vogelsang, TSV Rieseby oder auch der Barkelsbyer Sportverein (BSV).

„Ein ordentlicher Internetauftritt gehört heute dazu“, sagt Claus Becker. Der Vorsitzende des BSV berichtet stolz von der Homepage des Vereins. Sie ist in den Vereinsfarben gestaltet und liefert eine Fülle an Informationen. Viele Anmeldungen für die Vereinsangebote laufen über das Internet, berichtet er weiter. „Wenn mich Leute anrufen, dann kann ich sie guten Gewissens auf unsere Internetseite verweisen. Da steht alles.“

Selbst gestalten kann Becker die Seite nicht. Da brauche es jemanden, der Ahnung hat, erklärt der Rentner. Programmiert wurde die Seite von einem Profi. Sehr wichtig sei aber die Pflege der Seite. Hier profitiert der Sportverein von Björn Becker. Der Sohn des Vorsitzenden agiert als Webmaster. „Ich bin kein gelernter Programmierer, aber ein paar Grundtechniken beherrsche ich schon“, sagt er. Von Kiel aus betreut er die Seite. Alle aktuellen Termine und Neuerungen bekommt er per Mail, sodass er die Daten zeitnah aktualisieren kann. Hilfreich ist auch eine Koppelung der Homepage mit der Facebookseite des Vereins, erklärt Björn Becker. „Die Internetseite ist allein für informative Inhalte, Facebook macht die Seite interaktiv“, erklärt er weiter. Er versucht täglich etwas „zu posten“ (zu veröffentlichen). Das koste aber auch Zeit und Muße. Daher kann Björn Becker verstehen, dass es in vielen Vereinen genau daran scheitert.

Und so findet man im Internet auch zahlreiche Internetseiten von Vereinen, die nicht aktuell sind. So auch die Homepage der Landjugend Schwansen. Auf den ersten Blick ist alles da: Die Jugend stellt sich vor, ein paar Bilder und ein Kontaktformular sind auch vorhanden. Auf den zweiten Blick fällt jedoch auf, dass die Bilder veraltet sind und schon länger keine aktuellen Termine mehr aufgeführt werden. Christian Schneider weiß um das Problem. „Ja, es stimmt, momentan liegt die Seite etwas brach. Das liegt daran, dass wir zurzeit niemanden haben, der sich darum kümmert“, erklärt der Vorsitzende der Landjugend. Sehr gerne wollen sie die Seite pflegen und aktualisieren, daran arbeiten sie. „Das steht ganz oben auf der Agenda“, versichert Schneider. Auf Facebook sieht das schon ganz anders aus. Dort stehen aktuelle Termine und die Mitglieder der Landjugend sind sehr aktiv. „Mittlerweile läuft viel über Facebook, aber wir wollen trotzdem eine aktuelle Homepage“, so der Vorsitzende. Anfragen bekommt die Landjugend über die Webseite nur wenige. Die meisten würden sich direkt an die Mitglieder wenden, erklärt Schneider.

Ganz ohne Homepage kommt der Reitverein Waabs-Langholz aus. Gibt man den Verein im Internet ein, wird die Facebookseite des Reitvereins aufgerufen. Die hat der Verein nämlich. Die Vereinsvorsitzende, Friederike zu Lynar-Lassen, erklärt, dass dort alle Termine angekündigt und kommuniziert werden. Ansonsten laufe alles noch auf dem klassischen Postweg. „Wir haben noch viele ältere Mitglieder und es werden sowieso alle auf dem Postweg angeschrieben und zu den Veranstaltungen eingeladen“, sagt sie. Eine Internetseite habe schön öfter zur Diskussion gestanden, aber es müsse sich auch immer jemand finden, der diese dann pflegt, so Lynar-Lassen. „Bisher hat sich noch niemand beklagt.“

Anders beim TSV Waabs. Der hat eine Internetseite, die auf den ersten Blick auch recht professionell erscheint. Beim genaueren Betrachten fällt auf, dass die Seite nur betrieben wird, um den gemeinsamen Hallenplan mit dem VfL Damp-Vogelsang einzusehen. Immerhin stehen hier Sportarten und Zeiten und die Kontakte der Kursleiter. Ansonsten fehlen für Interessierte Infos zum Verein. Vorsitzender Matthias Gronwald erklärt, dass der Verein bis zum Ende des Quartals wieder eine vernünftige Internetseite anbieten wolle. „In unserer Damenmannschaft haben wir einige, die sehr fit sind mit so technischen Dingen. Wir hoffen, sie für unsere Internetseite zu gewinnen“, so Grnwald. Der Verein wolle eine schlanke Seite anbieten, damit diese auch bewältigt werden könne. Sie hatten auch schon eine sehr aufwendige Seite betrieben, das überstieg aber einfach ihre Kapazitäten.

Dass die Pflege einer guten Internetseite Zeit und Mühe koste, bestätigt Sören Harms. Er ist Webmaster des Vfl Damp-Vogelsang. So eine Seite binde natürlich auch persönliche Ressourcen, sagt er. „Wir sind alles Ehrenamtler, die Fotos machen, Texte schreiben und alles auf unserer Homepage veröffentlichen.“ Er glaubt aber, dass auf dem Land ein Web-Auftritt nie das persönliche Gespräch ersetzt, sondern höchstens ergänzen könne.

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 21.Jan.2017 | 06:16 Uhr